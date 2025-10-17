[오피셜] 韓 최고의 공식발표...'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 이달의 선수상 수상 '분데스 완벽 적응 성공'

기사입력 2025-10-17 12:50


[오피셜] 韓 최고의 공식발표...'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 이달의…
사진=묀헨글라트바흐

[오피셜] 韓 최고의 공식발표...'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 이달의…
사진=묀헨글라트바흐

[스포츠조선 김대식 기자]옌스 카스트로프의 활약상이 인정받고 있다.

카스트로프의 소속팀 보루시아 묀헨글라트바흐는 17일(한국시각) 공식 채널을 통해 '카스트로프가 묀헨글라트바흐 9월 이달의 선수상을 수상했다. 축하한다'고 발표했다. 카스트로프는 작은 트로피와 함께 웃는 모습으로 기념사진 촬영을 진행했다.

지난 시즌까지 뉘른베르크(독일 2부)에서 뛰던 카스트로프는 여름 이적시장이 열리기 전에 묀헨글라트바흐 이적을 확정했다. 독일 명문 중 하나인 묀헨글라트바흐로 이적하면서 카스트로프는 커리어적으로 1단계 도약했다.

하지만 이적 직후 쉽지 않았다. 헤라르드 세오아네 전 감독은 카스트로프를 중용하지 않았다. 세오아네 감독 체제에서 지난 시즌의 부진이 계속되자 구단은 단 3경기 만에 세오아네 감독을 내치기로 결정했다. 이적하자마자 감독 경질이라는 큰 변수가 생긴 셈인데 결과적으로 카스트로프한테는 호재였다.
[오피셜] 韓 최고의 공식발표...'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 이달의…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
세오아네 감독을 내보낸 묀헨글라트바흐는 23세 이하(U-23)팀을 지도하던 오이겐 폴란스키 감독에게 임시 사령탑을 맡겼다. 폴란스키 감독은 카스트로프의 다재다능한 능력을 높이 평가해 곧바로 카스트로프를 중용하기 시작했다.

원래 중앙 미드필더인 카스트로프지만 공격수들의 줄부상 속 2선에 배치되면서 공격적인 역할을 부여받았다. 카스트로프에게 친숙한 포지션은 아니지만 카스트로프는 120% 제 역할을 해냈다. 폴란스키 감독 체제 전환 후 리그에서 곧바로 선발로 나왔다. 바이엘 레버쿠젠에서 위협적인 움직임으로 득점을 터트리기도 했지만 아쉽게도 오프사이드 판정을 받기도 했다.
[오피셜] 韓 최고의 공식발표...'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 이달의…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
득점감각을 끌어올린 카스트로프는 아인라흐트 프랑크푸르트전에서 분데스리가 데뷔골을 터트렸다. 슬프게도 0대6으로 충격적인 대패를 당할 수 있는 상황에서 터진 데뷔골이라 카스트로프는 제대로 골 세리머니도 하지 못했다. 하지만 카스트로프의 만회골 이후 묀헨글라트바흐 동료들이 정신을 차리면서 0대6 참사를 4대6 패배로 만들었다.

레버쿠젠전과 프랑크푸르트전에서 기대 이상의 활약을 선보인 카스트로프에게 9월 구단 이달의 선수상이 주어진 것이다. 이적하자마자 카스트로프가 빠르게 팀에 적응하고 있다는 신호다.

이달의 선수상 수상은 기쁘지만 카스트로프의 어깨는 무겁다. 팀이 리그 개막 후 6경기 동안 단 1승도 거두지 못하면서 17위로 추락한 상태다. 묀헨글라트바흐는 지난 4월 이후로 리그에서 승리가 없다. 지금의 분위기를 끊어내야만 강등권 탈출을 노릴 수 있다. 카스트로프가 지금과 같은 경기력을 이어가면서 팀을 위기에서 구해낸다면 더욱 핵심적인 선수로 도약할 것이다. 이는 카스트로프를 국가대표로 선발한 대한민국에도 호재가 될 것이다.
[오피셜] 韓 최고의 공식발표...'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 이달의…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“엄정화, 정재형과 뜬금 결혼발표” 염원에도 열애설 안 터져..“베프 재형 요정”

2.

김재덕 실종됐나..장수원 “연락 안 돼. 착하고 좋은 형인데”

3.

'90세' 신구, 몰라보게 야윈 심부전증 투병 근황 "반가운 밝은 미소"[SC이슈]

4.

클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]

5.

'51세' 김병철 "동료 배우들도 유부남으로 오해" 고충 토로 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'76.5%의 확률' 한화의 삼성의 1차전, 이 한 줄로 요약된다...폰세와 디아즈의 전쟁

2.

이강인, 올해 아시아 최고 선수 등극. AFC 어워즈 올해의 국제선수상 영광

3.

오타니 3루타에 '대마신' 세이브! 김혜성 결장.. 日열도 대축제 → 다저스 월드시리즈 97.6%

4.

WS 1승 남았다! '글래스나우 5⅔이닝 1실점+오타니 3루타+사사키 세이브'...LAD 3-1 밀워키

5.

"신선한 충격→토트넘 1월 깜짝 복귀" 英 단독보도! 손흥민, MLS 오프시즌 유럽 임대 가능…베컴→앙리 이어 계약서 '단기 이적' 조항 포함

스포츠 많이본뉴스
1.

'76.5%의 확률' 한화의 삼성의 1차전, 이 한 줄로 요약된다...폰세와 디아즈의 전쟁

2.

이강인, 올해 아시아 최고 선수 등극. AFC 어워즈 올해의 국제선수상 영광

3.

오타니 3루타에 '대마신' 세이브! 김혜성 결장.. 日열도 대축제 → 다저스 월드시리즈 97.6%

4.

WS 1승 남았다! '글래스나우 5⅔이닝 1실점+오타니 3루타+사사키 세이브'...LAD 3-1 밀워키

5.

"신선한 충격→토트넘 1월 깜짝 복귀" 英 단독보도! 손흥민, MLS 오프시즌 유럽 임대 가능…베컴→앙리 이어 계약서 '단기 이적' 조항 포함

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.