토트넘 역사상 최고의 낭만 이적설! '최고 전설' 손흥민 전격 복귀? …

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민과 LAFC 사이에 유럽으로 잠시 떠날 수 있다는 조항이 있다는 보도는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다.
베컴과 앙리가 대표적인 예시지만 과거 미국 국가대표팀의 슈퍼스타인 랜던 도노반 또한 MLS 비시즌 동안 바이에른 뮌헨과 에버턴으로 임대를 여러 차례 떠난 바 있다. 손흥민과 LAFC 사이에도 합의만 가능하다면 손흥민의 프리미어리그 복귀가 실현될 수도 있다는 이야기다.
손흥민이 만약 프리미어리그 복귀를 추진한다면 그 행선지는 당연히 토트넘이 될 가능성이 높다. 손흥민이 지난 10년 동안 토트넘에서 보여준 충성심은 21세기 어느 토트넘 선수보다도 높았기 때문이다. 토트넘에서 성장한 해리 케인도 우승을 위해 떠난 마당에 끝까지 남아 대단한 충성심을 보여줬던 손흥민이다.
손흥민의 토트넘 복귀는 꽤 낭만적일 수 있지만 자칫 손흥민 재영입은 토트넘 입장에서 손흥민 대체자도 구하지 못하고 손흥민을 이적시켰다는 역풍이 될 수도 있는 노릇이다. 월드컵 준비에 최선인 손흥민이 비시즌 동안 쉬지도 않고 토트넘에서 뛰는 모습을 상상하기도 어렵다.
