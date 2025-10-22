강원에 3-4로 패한 요시다 감독 "K리그팀에 약한 이유? 상대가 분석을…

|
[춘천=스포츠조선 박찬준 기자]"K리그팀들에 약한 이유? 상대가 분석을 잘했다."
다카유키 요시다 비셀 고베 감독의 아쉬움이었다. 롤러코스터를 탄 강원FC가 그야말로 드라마를 썼다. 강원은 22일 춘천송암스포츠타운에서 열린 일본 J리그의 비셀 고베와의 2024~2025시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 3차전에서 후반 추가시간 터진 김건희의 극장골을 앞세워 4대3으로 승리했다. 대어를 잡은 강원은 2승1패(승점 6)로 3위로 뛰어올랐다.
하지만 J리그 챔피언의 저력은 대단했다. 후반 3분과 5분 미야시로와 패트릭의 연속골에 이어 44분 미야시로의 동점골까지 터졌다. 3-3으로 마무리되는 듯 했던 승부는 추가시간 다시 요동쳤다. 추가 시간 김건희가 극장골을 터뜨렸다. 천당에서 지옥으로, 지옥에서 천당으로 온 강원은 극적인 승점 3을 거머쥐었다.
요시다 감독은 경기 후 기자회견에서 "전반에서 공격적이나 수비적으로 압도하지 못했다. 패한 이유다. 좋은 경기력을 보여주지 못한 서포터스에게 죄송하다. 하프타임에는 주전급 선수를 투입해 압박을 시도했다. 그 결과 3골을 넣었지만, 추가시간 실점한 것은 아쉽다. 강원의 득점은 세트피스에서 나왔다. 반드시 고쳐야 하는 점"이라고 했다.
이어 "상대 압박에 자연스럽게 볼란치가 끌려나왔고, 수비가 힘들어했다. 하프타임에 이를 수정했는데, 우리가 위에서 공을 지키지 못해서 카운터를 많이 허용한 것이 아쉽다"고 했다. 그는 "선수들의 반응이 좋지 않았다. 클리어링할때 방향이나 거리가 좋지 않았다. 지시가 잘 이행되지 않았다. 전반적으로 플레이가 잘 이루어지지 않았기에 패했다"고 했다.
요시다 감독은 "리그에 많이 뛰지 못한 선수들이 나섰다. 주전과 비주전을 떠나 모든 선수들에게 뚜렷한 전술을 심고자 했다. 오늘 잘했으면 리그에서 기용할 생각이 있었다. ACLE 스케줄이 빡빡했지만, 핑계다. 다음에 더 발전하는 모습을 보이겠다"고 했다.
비셀 고베는 포항, 광주, 강원 등 K리그팀들에 고전하는 모습이다. 요시다 감독은 "한국팀들이 분석을 잘했다. 한국팀들의 스타일이 비슷한데, 우리가 약점이 잡힌 것 같다. 원정에 오면 어려움을 겪는다. 홈과 분위기가 다른게 크다"고 했다.
춘천=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com