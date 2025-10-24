[부음]이을용 전 경남 감독 모친상

기사입력 2025-10-24 14:39


이을용 전 경남FC 감독 모친상=24일. 태백문화장례식장 특실. 발인 26일 오전 7시30분.

