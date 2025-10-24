K리그, HD현대일렉트릭과 손잡고 베트남에서 'HD Football Da…

|
한국프로축구연맹(총재 권오갑, 이하 '연맹')과 K리그어시스트(이사장 곽영진), HD현대일렉트릭(대표 김영기)이 함께하는 'HD Football Day x K League'가 이달 25일 베트남 하노이에서 열린다.
K리그 공식 에너지 파트너인 HD현대일렉트릭은 빠르게 성장하는 베트남 전력·에너지 시장에 주목하며, 단순한 사업 확장을 넘어 축구를 매개로 한 사회공헌활동으로 현지 사회와 신뢰를 구축하기 위해 이번 활동을 기획했다.
'HD Football Day x K League'의 첫 번째 프로그램은 베트남 하노이 지역의 8~10세 어린이 100여 명을 초청해 진행하는 축구교실이다. 현 베트남 국가대표팀 김상식 감독과 이운재 코치가 참여해 어린이들을 지도하며, 런칭 행사를 겸한 개회식도 함께 진행하게 된다.
한웅수 연맹 부총재는 "연맹과 HD현대일렉트릭이 함께한 이번 캠페인은 K리그가 지닌 사회적 가치와 국제적 영향력을 확장하는 뜻깊은 시도다. 어린이들이 축구를 통해 꿈을 키워가길 바란다"고 전했다.
김주윤 HD현대일렉트릭 상무는 "베트남은 아세안 전력시장의 주요 거점이다. K리그와 함께 베트남 어린이들의 꿈을 응원하고, 현지 고객과의 소통 접점을 더욱 넓혀 나가겠다"고 말했다.
한편, 연맹과 HD현대일렉트릭은 이번 프로그램을 시작으로 향후 베트남 중소 도시까지 활동 범위를 확대하고, 더 나아가 우수 참가자를 한국으로 초청해 K리그 구단 훈련 견학 기회를 제공하는 방안도 검토 중이다.
