[오피셜]'EPL 득점왕 출신 신인이라니' 10경기 9골-3도움 손흥민,…

[스포츠조선 박찬준 기자]'LA맨' 손흥민(LA FC)이 '신인왕' 후보가 됐다.
손흥민은 8월 10년간 뛰었던 토트넘을 떠나 새로운 도전에 나섰다. 행선지는 미국, LA FC였다. 손흥민은 존 토링턴 LA FC 공동 회장 겸 단장, 베넷 로젠탈 수석 구단주 등 구단 관계자 외에 캐런 배스 LA 시장을 비롯해 데이브 민 연방 하원의원, 헤더 허트 LA 시의원, 김영환 주 대한민국 총영사 등 지역 정치인들의 환대를 받으며 LA FC에 입성했다.
LA타임즈는 '이달 초 성사된 아시아 축구 스타 손흥민의 LA FC 이적은 팀에만 국한되지 않은 대형 성과'라고 평가했다. 이어 'MLS 입장에서는 한국 축구 역사상 최고의 선수를 영입하며 마케팅과 스폰서십 측면에서 아시아 시장을 개척하는 기회가 될 수 있다. 아울러 리그 역대 최고액인 2600만달러(약 363억 원)의 이적료도 충분히 값어치를 할 수 있다는 평가'라고 의미를 부여했다.
손흥민은 경기장 안에서도 곧바로 영향력을 보여주고 있다. 10일 시카고 파이어와의 데뷔전(2대2 무)에서 동점골이 된 페널티킥을 유도하며 화려하게 등장한 손흥민은 이어진 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과의 첫 선발 경기(2대1 승)에서 결승골을 어시스트했다. 이어진 24일 FC댈러스와의 경기에서는 데뷔골까지 넣었다. 전반 6분 환상적인 프리킥으로 전매특허인 '찰칵 세리머니'를 미국에서 펼쳤다.
손흥민의 골에 미국이 더 흥분했다. MLS는 '손흥민이 MLS에서 자신의 기량을 빠르게 입증했다'며 '손흥민이 MLS에서 월드클래스급 데뷔골을 터트렸다'고 했다. 함께 뛰는 수비수 코시 타파리는 "손흥민의 첫 세 경기는 루브르 박물관에 걸어둬야 할 수준"이라며 "페널티킥을 얻고, 도움을 기록하고, 골을 넣었다. 다음 주에는 무슨 일이 일어날지 모르겠다. 놀라운 일을 해내고 있고, 그의 에너지가 정말 좋다"고 말했다.
수상 가능성은 높지 않다. 드라이어가 기록에서 앞선다. 드라이어는 올 시즌 34경기에서 무려 19골-17도움을 기록했다. 신인상 뿐만 아니라 MVP 후보에 오를 정도로 맹활약을 펼쳤다. 또 다른 후보인 싱케르나겔도 32경기에서 15골 12도움을 올렸다. 손흥민의 경기수가 이들의 3분의 1 밖에 되지 않은만큼, 기록은 한참 미치지 못하지만, 임팩트만큼은 이들을 뛰어넘는다. 혹시 모를 이변을 기대할 수 있는 부분이다.
손흥민은 이제 MLS컵 플레이오프에 나선다. 정규리그 6위를 차지한 LA FC는 오스틴FC와 '2025 MLS컵' 플레이오프 서부 콘퍼런스 준준결승(3전 2선승제)에서 맞대결을 치른다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com