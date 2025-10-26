'징크스 깨기 전문' 황선홍 감독의 비결 "확실히 동기부여가 된다, 포항전 여러모로 얻은게 많은 승리"[현장 기자회견]

기사입력 2025-10-26 21:47


'징크스 깨기 전문' 황선홍 감독의 비결 "확실히 동기부여가 된다, 포항…

[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"징크스 왜 잘깨냐고? 확실히 동기부여가 된다."

황선홍 대전하나시티즌 감독의 미소였다. 대전이 포항 징크스를 끊고, 아시아챔피언스리그 엘리트 진출에 성큼 다가섰다. 대전은 26일 대전월드컵경기장에서 열린 포항 스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2025' 34라운드에서 이명재 주민규의 연속골을 앞세워 2대0으로 승리했다. 대전은 2007년 8월 이후 홈에서 15경기만에 처음으로 포항을 꺾었다. 4월 강원FC전 이후 182일만의 무실점 경기기도 했다. 3연승에 성공한 대전은 승점 58로 3위를 굳게 지켰다. 4위 포항(승점 51)과의 승점차를 7점으로 벌렸다.

대전은 전반 26분 이명재의 환상 프리킥과 44분 주민규의 페널티킥을 묶어 완승을 거뒀다. 경기 후 기자회견에 나선 황 감독은 "쌀쌀한 날씨에도 많이 찾아오신 팬들에게 감사하다. 오늘 징크스를 넘자고 했는데, 선수들이 열심히 해준 덕분에 여러가지 의미가 있는 승리였다. 무실점도 그렇고, 발전해 나가는 모습이 보기 좋다"고 했다.

황 감독 부임 후 많은 징크스를 깨고 있다. 황 감독은 "동기부여가 더 되는 것 같다. 어려운 상황에 있을때 뛰어 넘는게 의미가 있다. 그런 것을 깨고 싶어서 동기부여가 된다"고 했다.

대전은 앞선에 포진한 주민규-마사-에르난데스-주앙 빅토르가 좋은 모습을 보이고 있다. 황 감독은 "승대가 들어가고 하면 개인 성향이나 이런 부분에서 아직 100% 녹아들지 못한 모습이 있지만, 확실히 4명은 잘해주고 있다. 어떤 팀과 겨뤄도 해볼만 하다고 생각하고 있다"고 했다.

대전은 여름의 아쉬움을 딛고 완연한 상승기류를 그리고 있다. 황 감독은 "선수가 바뀌다보니 합이나 스타일을 알아가는 시간도 필요하고, 조합을 찾는데 시간이 필요했다. 윤곽이 나와서 플레이에만 집중하고 있다. 그래서 나아지는 것 같다"고 했다.

황 감독은 ACL에 한걸음 다가섰지만 방심은 없다. 그는 "FC서울전이 중요할 것 같다. ACL을 목표로 하지만, 2위를 차지하는 것도 중요한 일이다. 4경기 남았는데, 지금 선수들이 재밌어 한다. 시즌 잘 마무리해야 한다. 오늘같이 매경기 치열할 것 같은데, 끝까지 최선을 다해야 한다"고 했다.

이날 이창근이 명단에 포함됐지만, 이준서는 여전히 최고의 활약을 보였다. 황 감독은 "이준서가 너무 잘해주고 있다. 이창근이 완벽하지는 않아서 추이를 지켜봐야 한다. 선의의 경쟁은 항상 필요하다. 두 선수 모두 경각심을 가지고 해주길 바라고 있다"고 했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이상해 며느리' 김윤지, 사촌 강지영과 드디어 만났다..다이어트 제품 선물

2.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

3.

박지윤, '보여주기 식' 다이어트 지적에 "5kg 감량..더 달라지는 모습 지켜봐달라"

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

108kg 이장우, 결혼 앞두고 살 안 빼는 이유 "잘생김 포기..이제 내 인생 살 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

2.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

3.

이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에 부활..."야마모토 투구 보았는가" 로버츠도 충격

4.

10월의 양구, 유소년 축구로 물들다! '2025 힐링 양구 사과컵 전국 유소년 축구클럽 페스티벌' 3일간의 뜨거운 여정 마무리

5.

'인생 라운드' 한방에 10억+DP월드투어 시드까지...반전남 아이언맨 "우승 눈앞에서 계속 놓쳐서..."

스포츠 많이본뉴스
1.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

2.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

3.

이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에 부활..."야마모토 투구 보았는가" 로버츠도 충격

4.

10월의 양구, 유소년 축구로 물들다! '2025 힐링 양구 사과컵 전국 유소년 축구클럽 페스티벌' 3일간의 뜨거운 여정 마무리

5.

'인생 라운드' 한방에 10억+DP월드투어 시드까지...반전남 아이언맨 "우승 눈앞에서 계속 놓쳐서..."

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.