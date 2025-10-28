[오피셜]홍명보호, 11월 A매치 대진 확정...볼리비아전은 대전, 가나…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]2025년 마지막 A매치 대진이 완성됐다.
11월 A매치는 2026년 북중미월드컵 조추첨 전 치러지는 경기라 그 어느때보다 결과가 중요하다. 북중미월드컵 조 추첨은 11월 국제축구연맹(FIFA) 랭킹을 기준으로 본선 진출국 48개국을 4개 포트(12개국씩)로 나눠 진행된다. 개최 3개국을 제외하고 FIFA 랭킹 1~9위는 포트1, 10~23위는 포트2 등으로 나뉜다. 포트가 높을수록 상대적으로 강팀을 피할 가능성이 커진다.
대한민국은 9월 대비 0.73점의 랭킹포인트를 추가하며 10월 FIFA랭킹에서 22위에 자리했다. 23위에서 22위로 한 계단 순위를 올렸다. 이번 2연전에서 좋은 결과를 얻는다면, 지금의 순위를 지킬 수 있다.
FIFA 랭킹 75위의 가나는 북중미월드컵 아프리카 1차 예선 I조 마지막 경기에서 코모로를 꺾었다. 8승1무1패(승점 25점)로 조 1위를 차지, 월드컵 본선 진출을 확정했다. 한국과 가나는 지금까지 총 7차례 붙어 가나가 4승 3패로 근소하게 앞서 있다. 두 팀의 마지막 대결은 2022년 카타르월드컵 조별리그다. 당시 대한민국은 2대3으로 아쉽게 패했다. 하지만 포르투갈을 잡은 한국은 16강에 진출했고, 가나는 조별리그에서 탈락했다.
올해 열리는 마지막 A매치인 이번 2연전 티켓은 '플레이KFA'와 모바일 애플리케이션을 통해 구매할 수 있다. 볼리비아전은 11월 3일 오후 7시 VIP 회원 선예매, 다음날인 4일 오후 7시 일반예매가 오픈되며, 가나전은 11월 6일 오후 7시 선예매, 7일 오후 7시 일반예매가 진행된다.
지난 10월 평가전에 이어 이번 두 경기에서도 '카스존'이 운영된다. 카스존에서는 축구협회 공식 파트너사 맥주 브랜드인 카스의 생맥주와 굿즈(짐쌕, 머플러, 스티커)를 제공한다.
이번 평가전에서는 지난달 브라질전에서 A매치 100경기 출장을 달성한 이재성(마인츠)의 센추리클럽 가입을 기념하는 '이재성 팬존'이 운영된다. 이 구역 티켓을 구매한 팬에게는 한정판 팬박스와 대표팀 레플리카 유니폼을 준다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com