'전반 최고, 후반 부진' 강원은 실패에서 배우는 중이다

기사입력 2025-10-29 05:24


'전반 최고, 후반 부진' 강원은 실패에서 배우는 중이다

'전반 최고, 후반 부진' 강원은 실패에서 배우는 중이다

[스포츠조선 박찬준 기자]강원FC는 최근 눈에 띄는 약점이 하나 생겼다.

'후반 부진'이다. 강원은 최근 4경기 연속 같은 패턴으로 고생 중이다. 5일 FC안양과의 K리그1 32라운드에서 1-0으로 앞서다 후반 41분 김보경에 동점골을 허용하며 1대1로 비겼고, 대구FC와의 33라운드에서도 전반 15분만에 2골을 터뜨리며 2-0으로 리드를 잡았지만, 후반 막판 연속 실점으로 2대2로 비겼다.

최근 들어 후반 약세는 더욱 두드러지고 있다. 22일 비셀 고베와의 아시아챔피언스리그(ACL) 엘리트 리그 스테이지 3차전에서는 전반을 3-0으로 마치며 완승 분위기로 가는가 했더니, 후반 3골을 내리 내줬다. 다행히 추가시간 김건희의 극장골이 터지며 4대3으로 승리를 거뒀지만, 경기 후 정 감독과 김건희가 직접 후반 부진에 대해 언급하며 우려는 더욱 커졌다. 26일 FC서울과의 34라운드에서도 2-0으로 앞서갔지만, 후반 홀린 듯 4골을 허용하며 2대4로 패했다. 결국 서울전 후 정 감독은 팬들 앞에서 고개를 숙였다.


'전반 최고, 후반 부진' 강원은 실패에서 배우는 중이다
야누스의 얼굴이라고 해도 될만큼, 강원의 전후반 경기력은 다르다. 전반은 완벽하다. 축구 관계자들도 "강원 축구가 제일 좋다"고 할 정도다. 전반기 꾸역승을 노리며 버티기에 나선 정 감독은 여름에 서민우 김대원 모재현 서민우 등을 수혈한 후, 본인의 색깔을 내기 시작했다. 정교한 빌드업과 과감한 전방 압박, 인버티드 윙백 등 최신 트렌드에 맞춘 전술 운용과 파이널서드에서의 디테일한 공격작업까지 4-4-2를 기반으로 한 강원의 플랜A는 '동아시아 최강'이자 'J리그 최강'으로 평가받는 비셀 고베를 상대로도 완벽하게 통했다. 선수들이 신나서 플레이하는게 눈에 보일 정도다.

하지만 70분까지 이야기다. 강원은 후반만 들어서면 거짓말처럼 힘을 쓰지 못한다. 얇은 선수층에 기인한 게임체인저 부재, 경험 부족에 따른 정 감독의 아쉬운 운영 등을 이유로 꼽을 수 있겠지만, 이를 감안하더라도 전후반 경기력 편차가 너무 크다. 경기력이 좋지 않았던 전반기에도 보이지 않았던 모습이었다. ACL 진출이 가시권에 있는만큼, 강원팬들은 최근 결과에 대한 아쉬움이 더욱 클 수 밖에 없다. 파이널A에 진출시키고, ACL 엘리트에서도 좋은 모습을 보이고 있는 감독을 깜짝 호출한 이유다.


'전반 최고, 후반 부진' 강원은 실패에서 배우는 중이다
정 감독 역시 최근의 결과가 아쉽기는 하지만, 정작 속내는 의연하다. 어느 정도 예상한 흐름이기 때문이다. 정 감독이 지금의 플랜A를 구축한 것은 비단 몇개월 되지 않는다. 물론 동계부터 연습했고, 전반기 부진한 와중에도 꾸준히 준비해 온 축구지만, 선수 구성 등 변화의 폭이 컸던만큼 시간이 필요했다. 이제서야 발이 맞으며, 날카로운 경기력을 보여주고 있다. 하지만 아직 100%는 아니다. 정 감독의 축구는 프레싱과 포지셔닝이 기본이다. 과감한 압박으로 상대를 누르고, 변화무쌍한 움직임으로 상대를 괴롭힌다. 오른쪽 풀백인 강준혁이 왼쪽 터치라인까지 이동해 김대원에게 연결하며 만들어진 서울전 첫 골은 정 감독식 축구를 잘 설명하는 장면이다.

정 감독의 플랜A가 잘 작동하기 위해서는 강한 체력과 영리한 경기 운영 능력이 필수다. 적절하게 페이스를 안배하면서 강약을 줘야하는데, 최근 경기를 보면 자기들도 재밌다보니 오버페이스를 하고 있다. 중심을 잡아줄 베테랑들이 없다보니, 중요한 승부처에서 흔들리고 있다. 여기에 교체로 들어갈 선수들의 수준이 높지 않다보니 흐름을 바꾸지 못하고 있다. 잘하고 막판 무너지는 패턴이 반복되는 이유다.


'전반 최고, 후반 부진' 강원은 실패에서 배우는 중이다
정 감독은 보다 큰 그림을 그리고 있다. 물론 후반 내려서서 잠그는 방법을 택할 수도 있다. 강원은 리그에서 가장 많은 1대0 승리를 할 정도로 버티기에 능한 팀이다. 하지만 정 감독은 선수들 스스로 플랜A 완성도를 높이기 위한 방법을 깨닫길 원하고 있다. 선수들이 지금 축구에 더 적응하고, 동계훈련에서 체력 강도를 올리고, 선수단을 보강한다면, 내년 더 좋은 결과를 낼 수 있다는게 정 감독의 구상이다. 정 감독 역시 매 경기를 여러차례 복기하며 자신의 교체술에 대해 연구를 거듭하고 있다. 지금 강원은 실패에서 배우는 중이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, 과거 스태프 갑질 인정 "청담동 숍서 가장 까탈스러운 연예인 2위"

2.

'86세' 전원주, 결정사도 놀란 '억대 연봉' 고백.."한 달에 천만 원"

3.

이병헌♥이민정 子 준후, 벌써 잘생겼네…엄마아빠 반반 닮은 '배우 비주얼'

4.

'2세 준비' 김지민, 시험관 시술 거부 "황보라 보니 너무 힘들어 보여"

5.

브라이언, 300평 단독주택 두고 귀농…마을 사람들과 연 '잔치급 집들이'

스포츠 많이본뉴스
1.

'피가 말랐다, 어떻게 또 이런 승부가' 오타니 기적의 9출루-프리먼 연장 18회 끝내기포...다저스, WS 3차전 천금 승리

2.

오타니, 아직도 세울 신기록이 남았다니…' 2루타→홈런→2루타→홈런→5연속 볼넷' 1경기 9출루+가을야구 8홈런 [ML이슈]

3.

이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤치만 지켰다 → 지독한 로버츠, 도대체 언제 쓰려고?

4.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

5.

이런 지루한 경기를 봤나 했더니! 오타니 '2루타-홈런-2루타-홈런-4연속 고의4구-볼넷=9출루', 그리고 18회말 프리먼의 끝내기포

스포츠 많이본뉴스
1.

'피가 말랐다, 어떻게 또 이런 승부가' 오타니 기적의 9출루-프리먼 연장 18회 끝내기포...다저스, WS 3차전 천금 승리

2.

오타니, 아직도 세울 신기록이 남았다니…' 2루타→홈런→2루타→홈런→5연속 볼넷' 1경기 9출루+가을야구 8홈런 [ML이슈]

3.

이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤치만 지켰다 → 지독한 로버츠, 도대체 언제 쓰려고?

4.

대충격! WS 저 투수가 KBO 출신이라니! → '한국시리즈 패전투수'가 '월드시리즈 무실점' 역투

5.

이런 지루한 경기를 봤나 했더니! 오타니 '2루타-홈런-2루타-홈런-4연속 고의4구-볼넷=9출루', 그리고 18회말 프리먼의 끝내기포

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.