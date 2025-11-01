"저 살아있습니다" 갑자기 사라진 93억짜리 토트넘 日수비수 '생존 신고…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]지난여름 큰 기대 속 토트넘 홋스퍼에 입단한 일본 국가대표 센터백 다카이 고타(19)의 근황이 공개됐다.
다카이는 지난여름 이적료 500만파운드(약 93억원)에 가와사키프론탈레에서 토트넘으로 이적하며 큰 화제를 뿌렸다. 2024~2025시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기에서 크리스티아누 호날두(알 나스르)를 꽁꽁 묶는 활약으로 빅리그의 관심을 끌었다. 가와사키는 해당 대회에서 깜짝 준우승을 차지했다. 다카이는 일본 축구대표팀의 주전 센터백으로 떠올랐다.
하지만 출발이 좋지 않았다. 다카이는 프리시즌 도중 족저근막 부상을 당했다. 토트넘의 프리시즌 한국 투어에 불참했다. 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 스쿼드에서도 제외됐다. 일본 대표팀에서도 자연스레 멀어진 다카이는 일본이 브라질을 3대2로 꺾은 10월 A매치에도 불참했다.
다카이가 팀 훈련에 복귀하더라도 당장 선발을 꿰차긴 쉽지 않다. 캡틴 로메로는 부상을 털고 2일 첼시와의 EPL 10라운드 홈 경기에 맞춰 복귀할 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com