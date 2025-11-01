"이런 팀 떠나고 싶어" 비니Jr 충격 발언→사과 해프닝, 논란 종결 지…

|
[스포츠조선 박상경 기자] 레알 마드리드의 사비 알론소 감독이 비니시우스 주니오르를 감싸고 나섰다.
이에 대해 알론소 감독은 "내게 매우 가치 있고 긍정적인 자세다. 그가 이 클럽을 어떻게 생각하고, 무엇을 하고 싶은지에 대해 진심으로 말해줬다"고 비니시우스의 자세를 높게 평가했다. 이어 "내게 중요한 건 그가 동료, 팬에게 무엇을 말했는가다. (논란 후 대처는) 매우 만족스러웠다"며 "이제 이 문제는 끝났고, 별도의 처분은 없다"며 "우리는 미래를 생각해야 한다"고 강조했다.
올 시즌을 앞두고 레알 마드리드 지휘봉을 잡은 알론소 감독은 비니시우스를 로테이션으로 기용하고 있다. 라리가 뿐만 아니라 코파델레이, 유럽챔피언스리그 등 빡빡한 일정을 소화하기 위해서 로테이션이 필수라는 게 알론소 감독의 생각. 그러나 비니시우스는 자신의 플레잉 타임이 줄어든 것에 대해 불만을 갖고 있는 것으로 알려져 왔다. 때문에 엘클라시코에서의 논란은 이런 불만의 표면화로 그의 미래를 불투명하게 할 것이라는 관측이 나오기도 했다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com