'그럼 그렇지' SNS 강타한 350m 사우디의 '하늘 축구장', AI가 만든 '가짜'였다

기사입력 2025-11-02 06:24


'그럼 그렇지' SNS 강타한 350m 사우디의 '하늘 축구장', AI가…
SNS

[스포츠조선 박찬준 기자]전세계를 놀라게 한 '하늘 축구장'은 결국 '가짜'였다.

지난달 29일(한국시각) 복수의 해외 매체들은 SNS에 급속도로 퍼진 충격적인 설계의 축구장 조감도를 공개했다. 4만6000석 규모의 거대한 축구장이 놀랍게도 해발 350m에 우뚝 솟은 초고층 건물 꼭대기에 자리했다. 서울 여의도의 63빌딩 보다 100m나 높은 곳에 축구장이 있는 셈이다. 구듬 위에서 경기를 치른다는 의미에서 '스카이 스타디움', 하늘 축구장으로 불렸다. 영화 '반지의 제왕'에 등장하는 '사우론의 눈'을 닮은 구조물이다.

글로벌 건축 매체 컨스트럭션 위크는 '해당 경기장에서 조별리그부터 8강까지 열리고, 풍력과 태양광 등 친환경 재생 에너지로 운영된다'고 전했다. 이어 '2027년 착공, 월드컵 개최 2년 전인 2032년 완공된다. 사우디아라비아 국부펀드(PIF) 중심으로 '오일머니' 10억 달러(1조4316억원)를 쏟아 부을 전망'이라고 보도했다.

사우디월드컵 유치위원회는 지난해 국제축구연맹(FIFA)에 "지상 350m 높이에 위치한 세계에서 가장 독특한 경기장이 될 것"이라고 예고한 바 있는만큼, 사람들의 관심은 커졌다. 진위 여부를 두고 설왕설래가 이어졌다. '하늘 경기장에서 떨어진 공을 맞은 사람은 어떻게 되는 것이냐', '4만명이 한꺼번에 타고 갈 엘리베이터는 도대체 어떻게 만들 것이냐' 등의 이야기가 나왔다.

결론은 가짜였다. 1일(한국시각) 독일 스포르트1은 관계자의 말을 빌어 "이 조감도는 완전히 조작된 것이며, 사우디가 계획하고 있는 것과 전혀 다르다"고 전했다. 이 영상은 AI가 생성한 경기장 콘셉을 정기적으로 게시하는 인스타그램 'hyporaultraworks'에서 제작한 것으로 알려졌다. 제작자는 자신의 페이스북 페이지에 '단순한 AI 컨셉으로 시작된 것이 스스로 생명력을 얻었다. 5000만뷰가 넘는 조회수를 기록하며 '하늘 축구장'은 전 세계적으로 유명해졌다(다소 과도해졌다)'고 전했다. 이 제작자는 사우디의 월드컵 경기장 조성 계획에 대해 전혀 알지 못하며, 순전히 허구적인 아이디어였다고 덧붙였다.

하늘 경기장은 사실이 아니지만, 사우디는 실제로 고층 경기장을 계획하고 있다. 사우디 북서부 사막에 건설 중인 '네옴시티(NEOM)' 내 선형 도시 '더 라인' 위에 경기장을 지을 계획이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤주, 가슴 성형 의혹에 분노 "수술 아닌 유전, 집안서 내가 제일 작아"

2.

이현이, 산후 탈모에 결국 수술대 누웠다 "다음 생엔 흑인으로" ('워킹맘이현이')

3.

로빈♥김서연, '계류유산' 수술 후 오열..."심장이 뛰지 않아" ('로부부')

4.

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" ('런닝맨')

5.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠프 중이셔서..."[잠실 코멘트]

2.

[공식발표]'구자욱 또 낙마+문성주 OUT' 대표팀, 이재원 깜짝 발탁…김원형 감독 대체자도 찾았다

3.

'카메룬 괴물 개인 新 45점 대폭격' 도로공사 1위 도약, GS 꺾고 3연승 질주[장충 리뷰]

4.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

5.

[K리그2 리뷰]'루이스 해트트릭' 김포, 화성 5:1 대파…부천도 안산 완파

스포츠 많이본뉴스
1.

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠프 중이셔서..."[잠실 코멘트]

2.

[공식발표]'구자욱 또 낙마+문성주 OUT' 대표팀, 이재원 깜짝 발탁…김원형 감독 대체자도 찾았다

3.

'카메룬 괴물 개인 新 45점 대폭격' 도로공사 1위 도약, GS 꺾고 3연승 질주[장충 리뷰]

4.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

5.

[K리그2 리뷰]'루이스 해트트릭' 김포, 화성 5:1 대파…부천도 안산 완파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.