[속보]흥부듀오 미쳤다! 손흥민-부앙가, 4분만에 1골-1도움 '합작'...LA FC, 2-0 리드 '8강 보인다'

기사입력 2025-11-03 11:29


[속보]흥부듀오 미쳤다! 손흥민-부앙가, 4분만에 1골-1도움 '합작'.…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[속보]흥부듀오 미쳤다! 손흥민-부앙가, 4분만에 1골-1도움 '합작'.…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]역시 '흥부 듀오'였다.

LA FC는 3일 오전 11시30분(한국시각) 미국 텍사스주 오스틴의 Q2 스타디움에서 열린 오스틴FC와 2025년 MLS컵 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전 전반전을 2-0으로 앞서고 있다. LA FC는 홈에서 열린 1차전에서 2대1로 승리하며 기선을 제압했다. 1라운드는 3전2선승제로 진행된다. 90분 동안 무승부로 경기가 끝나며 승부차기로 승패를 가린다. 이날 LA FC가 승리한다면 8강에 오른다. 8강 부터는 단판으로 경기가 치러진다. 만약 LA FC가 이날 패할 경우에는 8일 홈구장인 캘리포니아주 LA BMO스타디움으로 자리를 옮겨 3차전을 치른다.

우승을 노리는 LA FC 입장에서는 체력적 부담 등을 감안해 이날 8강행을 결정짓는게 좋다. 스티브 체룬돌로 감독은 총력전을 선언했다. 손흥민은 변함없이 최전방 공격수로 나섰다. '흥부 듀오' 드니 부앙가와 네이선 오르다즈가 파트너로 기용됐다. 마크 델가도, 티모시 틸먼, 제일슨 마르케즈가 미드필드진을 구축했고, 세르히 팔렌시아, 라이안 포티어스, 에디 세구라, 라이언 홀링스헤드가 포백을 꾸렸다. '주장' 위고 요리스가 골문을 지켰다. 1차전에 비해 3명의 이름을 바꿨다.

손흥민은 1차전에서 커리어 첫 가을축구를 치렀다. 손흥민은 지금까지 함부르크, 레버쿠젠(이상 독일), 토트넘 소속으로 유럽의 추춘제 시스템만 경험했다. MLS는 봄에 시작해 가을에 시즌이 끝나는 춘추제로, 정규리그를 끝마친 후 일종의 포스트시즌인 MLS컵 플레이오프를 펼친다. 손흥민이 포스트시즌을 누비는 건 처음이었다.

손흥민은 1차전부터 맹활약을 펼쳤다. 지난달 19일 콜로라도 라피즈(2대2 무)와 정규리그 최종전에서 시즌 9호골을 터뜨렸던 손흥민은 열흘간의 꿀맛 같은 휴식을 보냈다. 가벼운 몸놀림을 과시한 손흥민은 이날 LA FC가 넣은 두 골에 직간접적으로 기여했다. 손흥민은 이날 후반 추가시간 2분 제레미 에보비세와 교체될때까지 키패스 무려 8개, 빅찬스 생성 2개, 유효슛 2개, 크로스 성공 4개 등 기록했다.

결승골도 그의 발끝에서 나왔다. 후반 34분 손훙민이 상대의 거친 압박을 뿌리치고 돌파하며 왼쪽에 있는 부앙가에게 패스를 찔렀다. 부앙가의 슈팅은 상대 수비수 맞고 굴절돼 골문으로 향했고, 뛰어들던 나탄 오르다스가 밀어넣었다. 오스틴 선수들은 오프사이드를 주장했지만, 심판진을 이를 득점으로 인정했다. 득점은 없었지만, 시종 LA FC 공격을 이끌며 최고의 활약을 펼친 손흥민은 경기 최우수 선수로 선정됐다.

1차전에서 플레이메이커로의 면모를 보인 손흥민은 2차전 해결사로 나섰다. 전반 20분 역습 상황에서 선봉에 섰다. 부앙가의 패스를 받아 왼쪽을 파고들었다. 빠른 스피드로 박스 안까지 파고든 손흥민은 수비 한명을 제친 후 강력한 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다. 정규리그에서 9골을 넣은 손흥민은 이날 득점으로 시즌 두 자릿수 득점에 성공했다. 손흥민은 이전 소속팀인 토트넘에서 2016~2017시즌부터 2024~2025시즌까지 무려 9시즌 연속 두자릿수 득점을 올린 유일한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선수로 등극한 바 있다. 무대는 다르지만, 연속 두자릿수 득점 기록이 10시즌으로 늘어났다.

첫 골을 합작한 흥부 듀오, 이번에는 부앙가 차례였다. 역시 도움은 손흥민이었다. 역습 상황에서 손흥민이 골키퍼까지 제쳤다. 반대로 뛰어들던 부앙가에게 패스했다. 수비 맞고 나온 볼을 다시 한번 밀어줬고, 부앙가는 침착한 마무리로 득점에 성공했다. 8강이 보이기 시작했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 유튜버, 택시기사에 성폭행 피해 고백 "내가 왜 숨겨야 돼" 오열

2.

'미코 출신' 김지연 "전남친 빚에 배달 알바→보험설계사 근무..75kg까지 살쪄"

3.

타블로, 지드래곤과 곡 작업했는데 음원 수익 0원…분노 폭발 "XX 짜증나"

4.

성시경, 10년 넘게 신뢰한 매니저에 배신.."심적 충격+금전 피해 커"

5.

45세 가희, ♥사업가와 결혼했지만 "생활고 시달려 바닥까지"…결국 제2막 새 출발[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

강백호 당연히 FA 100억? 생각지 못한 변수가 있다...돈보다 중요한 이것

2.

[공식발표]박진만 2기 공식 출범, 삼성과 2+1년 최대 23억 계약→내년 한국시리즈 우승 도전

3.

[속보]손흥민, 가을축구 첫 골 작렬! 환상 돌파에 이은 환상 왼발...LA FC, 오스틴에 1-0 리드

4.

'안우진과 오해 없었다' 충격 어깨 부상 논란, 옷 벗었던 정찬헌 코치...키움 전격 복귀 [공식발표]

5.

김하성 '유격수 3위-1년 1800만달러', 이게 객관적이라고 해도 설마..."2~3년 계약 선호할 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

강백호 당연히 FA 100억? 생각지 못한 변수가 있다...돈보다 중요한 이것

2.

[공식발표]박진만 2기 공식 출범, 삼성과 2+1년 최대 23억 계약→내년 한국시리즈 우승 도전

3.

[속보]손흥민, 가을축구 첫 골 작렬! 환상 돌파에 이은 환상 왼발...LA FC, 오스틴에 1-0 리드

4.

'안우진과 오해 없었다' 충격 어깨 부상 논란, 옷 벗었던 정찬헌 코치...키움 전격 복귀 [공식발표]

5.

김하성 '유격수 3위-1년 1800만달러', 이게 객관적이라고 해도 설마..."2~3년 계약 선호할 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.