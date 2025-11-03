'27골 폭발' 믿고 쓰는 프리메이라산 ST, 첼시-토트넘이 노린다...포르투는 '1320억원 내면 OK'

기사입력 2025-11-04 02:47


'27골 폭발' 믿고 쓰는 프리메이라산 ST, 첼시-토트넘이 노린다...…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'27골 폭발' 믿고 쓰는 프리메이라산 ST, 첼시-토트넘이 노린다...…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]포르투갈 프리메이라리가산 공격수가 또 다시 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 주목을 받고 있다. 주인공은 포르투의 공격수 사무 아게호와다.

3일(한국시각) 코리에오 다 마냐는 '첼시와 토트넘이 아게호와 영입을 노리고 있다'고 전했다.

올해 21세인 아게호와는 유럽 축구가 주목하는 초신성이다. 2023년 여름 그라나다에서 1군에 데뷔한 아게호와는 개막전부터 데뷔골을 터뜨리며 화려하게 데뷔했다. 아틀레티코 마드리드가 곧바로 아게호와의 재능에 주목했다. 2023년 여름 바이아웃인 600만유로를 지불해 영입에 성공했다.

아게호와는 바로 알라베스로 임대를 떠났다. 첫 풀타임 시즌 아게호와는 35경기에 나서 9골-1도움으로 마무리했다. 막판 부진이 아쉬웠지만, 나이 등을 감안하면 준수한 성적이었다.

2024년 여름, 타팀들의 구애가 이어졌다. AS로마, 웨스트햄 등이 뛰어들었다. 특히 첼시가 적극적이었다. 첼시는 거액을 제시했고, 이적은 성사되는 분위기였다. 심지어 파브리지오 로마노가 사실상 던딜일때 쓰는 'HERE WE GO'까지 나왔다. 하지만 개입 합의가 되지 않으며 이적이 불발됐다.


'27골 폭발' 믿고 쓰는 프리메이라산 ST, 첼시-토트넘이 노린다...…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'27골 폭발' 믿고 쓰는 프리메이라산 ST, 첼시-토트넘이 노린다...…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그 틈을 타 포르투가 아게호와를 데려왔다. 1500만유로에 선수권리 50%를 구매했다. 포르투는 2029년까지 젊은 재능을 품는데 성공했다. 아게호와는 공격수들이 뛰기 좋은 포르투갈에서 재능을 폭발시켰다. 2024~2025시즌 45경기에서 27골-3도움을 기록했다. 올 시즌에도 변함없는 득점력을 과시하고 있다. 이같은 활약을 바탕으로 스페인 대표팀에도 이름을 올렸다.

거구임에도 빠른 스피드와 민첩함, 그리고 마무리 능력을 가진 아게호와는 차세대 블루칩으로 떠올랐다. 특히 비토르 요케레스의 성공 사례에 주목한 빅클럽들이 다시 아게호와를 노리기 시작했다. 과거 아게호와 영입 직전까지 갔었던 첼시가 아게호와 영입전에서 앞선 가운데, 최근 공격진이 연쇄적인 부진으로 고생 중인 토트넘도 그를 원하고 있다. 토마스 프랭크 감독이 도미닉 솔랑케에 아쉬움을 보이고 있는만큼, 새로운 공격수를 원하고 있다.

포르투는 아게호와 이적에 열려 있다. 안드레 비야스-보아스 회장은 8000만유로 정도면 보낼 수 있다는 입장이다. 공교롭게도 비야스-보아스 회장은 과거 첼시와 토트넘에서 모두 감독직을 수행한 경험이 있다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혈액암 재발' 안성기 근황..박중훈 "몸 안 좋아 마음 아파, 눈물 참았다" ('4인용식탁')

2.

성시경, 매니저 배신에 첫 심경고백 "가족처럼 믿었는데...견디기 힘든 시간”

3.

'활동중단' 서우, 미국서 퉁퉁 부은 근황 "할머니 돼 가, 인생 즐기며 산다"(안녕하서우)[종합]

4.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

5.

권상우♥손태영 子, 키 180cm 훈남에 운동 실력까지.."육상·축구팀서 러브콜"

스포츠 많이본뉴스
1.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

2.

'ML 러브콜' 폰세, 대전 마운드 흙 챙겼다…작별일까 재도전 다짐일까 [SC포커스]

3.

"굉장히 적극적이더라" 김하성 이정후 김혜성에 저마이 존슨까지? 류지현이 밝힌 메이저리거 합류 가능성은[고양 인터뷰]

4.

"SON, 어떻게 막나!"→"양발 다 잘 써!" 감독도 두 손 들었다…손흥민 압도적 존재감 '동료→코칭스태프 알뜰살뜰'

5.

FA 38억 먹튀? → KS 무실점 했잖아. 미친 유관력의 사나이. 그래도 미안한 마음은 여전히.. "내년엔 무조건 풀타임"

스포츠 많이본뉴스
1.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

2.

'ML 러브콜' 폰세, 대전 마운드 흙 챙겼다…작별일까 재도전 다짐일까 [SC포커스]

3.

"굉장히 적극적이더라" 김하성 이정후 김혜성에 저마이 존슨까지? 류지현이 밝힌 메이저리거 합류 가능성은[고양 인터뷰]

4.

"SON, 어떻게 막나!"→"양발 다 잘 써!" 감독도 두 손 들었다…손흥민 압도적 존재감 '동료→코칭스태프 알뜰살뜰'

5.

FA 38억 먹튀? → KS 무실점 했잖아. 미친 유관력의 사나이. 그래도 미안한 마음은 여전히.. "내년엔 무조건 풀타임"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.