"루니, 그 입 다물어" 리버풀 리더십 저격, EPL 4연패 탈출 후 침묵 깬 반 다이크…"게으른 비판" 평가 절하

기사입력 2025-11-03 18:37


"루니, 그 입 다물어" 리버풀 리더십 저격, EPL 4연패 탈출 후 침…
로이터 연합뉴스

"루니, 그 입 다물어" 리버풀 리더십 저격, EPL 4연패 탈출 후 침…
'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 이벤트 매치가 13일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 루니가 입장해 인사하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.13/

"루니, 그 입 다물어" 리버풀 리더십 저격, EPL 4연패 탈출 후 침…
사진캡처=BBC

[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4연패에서 탈출한 리버풀의 캡틴 버질 반 다이크가 맨유 레전드 웨인 루니의 저격에 반박했다.

리버풀은 2일(이하 한국시각) 안방에서 열린 2025~2026시즌 EPL 10라운드에서 애스턴 빌라를 2대0으로 꺾었다. EPL 4연패의 늪에서 탈출한 리버풀은 승점 18점(6승4패)으로 3위에 위치했다. 선두 아스널(승점 25·8승1무1패)과의 승점 차는 7점이다.

루니는 지난달 27일 리버풀이 4연패에 허덕이자 '더 웨인 루니 쇼'를 통해 "아무도 이런 일이 일어날 거라고 예상하지 못했다. 갑자기, 강하게 닥쳐왔고 그들은 이를 극복할 방법을 찾기 위해 고군분투하고 있는 것 같다"며 "이것은 감독과 팀의 리더들이 빠르게 해법을 찾아야 할 때"라고 밝혔다.

그리고 "반 다이크와 모하메드 살라는 지난 시즌 재계약에 성공했지만, 이번 시즌에 그들이 팀을 잘 이끌고 있다고 생각하지 않는다. 두 선수는 팀에서 가장 뛰어난 두 선수인데, 그들의 '바디 랭귀지'가 잘못되면 다른 선수들에게도 영향을 미친다"며 "내가 틀렸을 수도 있지만, 내가 리버풀 팬이거나 감독이었다면 그것은 큰 걱정거리가 되었을 것"이라고 강조했다. 반 다이크는 4연패 상대였던 브렌트포드전(2대3 패)에서 페널티킥을 허용, 쐐기골을 헌납했다.

반 다이크가 침묵을 깼다. 그는 "나는 지난해에는 그런 말을 듣지 못했다. 나는 상처받지 않는다. 루니는 분명 레전드이고, 많은 사람들에게 영감을 준 위대한 선수다. 나는 긍정적인 말만 할 수 있지만, 내 생각에는 그 말은 좀 '게으른 비판'이라고 말하고 싶다"고 응수했다.


"루니, 그 입 다물어" 리버풀 리더십 저격, EPL 4연패 탈출 후 침…
EPA 연합뉴스

"루니, 그 입 다물어" 리버풀 리더십 저격, EPL 4연패 탈출 후 침…
로이터 연합뉴스
반 다이크는 또 "다른 선수들을 탓하기는 쉽지만, 그는 우리가 함께 이 상황을 헤쳐나가기 위해 각자를 도우며 노력한다는 걸 알고 있다. 작년에는 상황이 잘 풀렸을 때 그런 말을 전혀 듣지 못했다. 그냥 그런 거다"면서도 "(전문가들은) 그 일을 해야 한다. 그는 의견이 있고 그것을 다루어야 한다. 악감정은 없다. 다만 나는 개인적으로 그것을 수긍하지 못한다"고 했다.

루니는 최근에도 자신의 발언을 철회하지 않았다. 그는 "나는 반 다이크를 전적으로 존경한다. 그는 훌륭한 선수다. 내가 전문가로서 맡은 일은 느낀 바를 내 의견으로 표현하는 것이다. 내 주장을 고수한다"고 재차 발언했다.

아르네 슬롯 감독은 지난해 여름 위르겐 클롭 감독을 대신해 리버풀의 지휘봉을 잡았다. 첫 시즌 '명장의 길'을 여는 듯 했지만 2년 차에서 위기에 내몰렸다.

그러나 반 다이크는 "슬롯 감독이 압박을 받고 있다는 보도도 들었지만, 우리가 성급한 결정을 내리는 클럽에서 경기를 한다고 생각하지 않는다. 우리 모두 이 상황을 헤쳐나갈 수 있다고 생각한다. 믿고, 겸손하게, 그리고 계속 노력한다면, 해낼 수 있다고, 우리 모두 그렇게 느낀다"고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 뮤지컬 배우 김준영, 유흥업소 영수증 올렸다 삭제→사생활 의혹 해명 "불법 행위 NO"

2.

성시경, 매니저 배신에 첫 심경고백 "가족처럼 믿었는데...견디기 힘든 시간”

3.

'혈액암 재발' 안성기 근황..박중훈 "몸 안 좋아 마음 아파, 눈물 참았다" ('4인용식탁')

4.

장윤정, 손준호에 ‘현금 쾌척’ 사연 공개…도경완 “빌려주지 않고 그냥 줬다”

5.

뮤지컬 배우 A씨, 여친 폭로로 '유흥업소 의혹' 확산…"허위사실 법적 대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

2.

"굉장히 적극적이더라" 김하성 이정후 김혜성에 저마이 존슨까지? 류지현이 밝힌 메이저리거 합류 가능성은[고양 인터뷰]

3.

'ML 러브콜' 폰세, 대전 마운드 흙 챙겼다…작별일까 재도전 다짐일까 [SC포커스]

4.

마무리 꿰차고 올스타까지 되더니, 충격의 팔꿈치 수술...1차지명 클로저, 3일 현역 입대

5.

영국 독점! '김민재 초대박 희소식'→리버풀+첼시, 'DF 영입 경쟁' 폭발…"잔류에 최선 다하고 있지만"

스포츠 많이본뉴스
1.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

2.

"굉장히 적극적이더라" 김하성 이정후 김혜성에 저마이 존슨까지? 류지현이 밝힌 메이저리거 합류 가능성은[고양 인터뷰]

3.

'ML 러브콜' 폰세, 대전 마운드 흙 챙겼다…작별일까 재도전 다짐일까 [SC포커스]

4.

마무리 꿰차고 올스타까지 되더니, 충격의 팔꿈치 수술...1차지명 클로저, 3일 현역 입대

5.

영국 독점! '김민재 초대박 희소식'→리버풀+첼시, 'DF 영입 경쟁' 폭발…"잔류에 최선 다하고 있지만"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.