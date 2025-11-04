이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA F…
사진=LA FC SNS 캡처

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA F…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 팀에가져다주는 것은 단순히 득점만이 아니었다.

LA FC는 3일(한국시각) 미국 텍사스주 오스틴의 Q2 스타디움에서 열린 2025년 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전에서 오스틴FC를 4대1로 꺾었다. LA FC는 이번 승리로 3전 2승제로 치러지는 1라운드에서 먼저 두 경기를 승리하며 서부 콘퍼런스 4강에 진출했다.

승리의 주역 중 한 명은 역시나 손흥민이었다. 전반 21분 선제골이 시작이었다. 손흥민은 역습 상황에서 데니스 부앙가의 패스를 받고 빠르게 박스 좌측을 파고 들었다. 특유의 움직임이 돋보였다. 수비를 앞에 두고 스텝 오버 이후 강력한 왼발 슛으로 골문을 노렸고, 슈팅은 그대로 오스틴 골망을 흔들었다. 수비가 몸을 날리고 골키퍼가 집중했지만 막을 수 없는 완벽한 득점이었다. 손흥민은 이날 득점으로 LA FC 소속 두 자릿수 득점 고지에 올랐다.


이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA F…
로이터연합뉴스
부앙가의 득점도 도왔다. 전반 25분 역습 상황 손흥민은 골키퍼까지 제치는 감각적인 돌파로 완벽한 기회를 만들었다. 수비수가 커버를 위해 뛰어오자 곧장 열린 위치에 있던 부앙가에게 정확한 패스를 전달했다. 부앙가는 손흥민의 패스를 놓치는 선수가 아니었다. 문전에서 침착한 마무리로 격차를 벌렸다. 손흥민은 이날 경기 후반 44분 교체되기 전까지 1골1도움과 더불어 슈팅 3회, 키패스 2회, 드리블 성공 1회, 공 경합 성공 3회 등을 기록하며 활약했다.

경기 후 인터뷰를 진행한 LA FC 수문장 위고 요리스는 손흥민에 대해 "그는 1대1 상황에서 오른쪽이든, 왼쪽이든, 어디든 돌파해 양발 모두 완벽하게 슈팅이 가능하다. 그래서 그렇게 많은 개인 기록들을 세웠다"라며 활약을 칭찬했다. 스티브 체룬돌로 감독 또한 "전직 수비수로서 손흥민 같은 선수는 거의 막기 어려운 선수라고 생각한다. 이런 선수를 상대로 할 수 있는 것은 그나마 최대한 불편하게 공격하도록 하는 것이다"라고 평가했다.


이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA F…
로이터연합뉴스
손흥민이 바꾼 것은 단순히 공격에서의 활약만이 아니었다. 토트넘 시절부터 그를 지켜본 동료 요리스는 손흥민이 LA FC에 안겨준 다른 부분도 인정했다. 요리스는 "손흥민의 가치는 단순히 경지장 안에서의 활약에만 있지 않다. 경기장 밖에서도 훌륭한 팀 동료다. 그는 야망이 넘치고, 승부욕이 강하다. 그 에너지가 팀 전체로 전해지는 게 대단하다고 생각한다"고 설명했다.

이런 부분은 최근 손흥민이 이탈한 토트넘에서 다소 아쉬운 부분이라고도 볼 수 있다. 토트넘은 최근 토마스 프랭크 감독 체제에서 공격이 고전하며 어려움을 겪고 있다. 패배 이후 선수단 분위기가 흔들리는 등 팀 내 에너지가 떨어진 모습이다. 손흥민이 있던 지난 시즌까지는 좀처럼 보기 어려웠던 장면이다. 손흥민 한 명의 이탈이 토트넘에는 큰 아쉬움을, LA FC에는 큰 도움을 주는 희비가 엇갈리는 요소가 된 상황이다.

한편 손흥민과 함께 MLS컵 정상으로 향하는 상승 궤도에 올라탄 LA FC의 다음 상대는 밴쿠버 화이트캡스다. 손흥민처럼 스타 선수인 토마스 뮐러를 영입하며 강력한 우승 후보로 꼽힌다. LA FC와 밴쿠버의 맞대결은 오는 23일 오전 6시에 펼쳐진다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

