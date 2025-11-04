[공식발표]'김지수→김용학→김명준 합류' 이민성 감독의 U-22 축구대표…

|
[스포츠조선 김가을 기자]이민성 감독이 이끄는 대한민국 남자 22세 이하(U-22) 대표팀이 '판다컵 2025'에 참가한다.
한편, U-22 대표팀은 10일 인천공항에 소집돼 결전지인 중국 청두로 출국한다. 우즈베키스탄(12일 오후 4시30분)-중국(15일 오후 8시35분)-베트남(18일 오후 4시30분)과 대결한다. 모든 경기는 청두의 솽류스포츠센터에서 열린다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
GK=문현호(울산 HD) 한태희(대구FC) 홍성민(포항 스틸러스)
DF=김지수(FC카이저스라우테른·독일) 김도현 신민하(이상 강원FC) 박성훈 배현서(이상 FC서울) 이건희 장석환(이상 수원 삼성) 강민준(포항 스틸러스) 박준서(화성FC) 이현용(수원FC)
MF=김용학(포르티모넨세 SC·포르투갈) 강상윤(전북 현대) 강성진(수원 삼성) 김동진(포항 스틸러스) 박승호(인천 유나이티드) 박현빈(부천FC) 서재민(서울 이랜드) 정지훈(광주FC) 황도윤(FC서울)
FW=김명준(KRC헹크·벨기에) 정재상(대구FC)