[ACLE 현장리뷰]'답답한 공격+펠리페 골취 행운'서울, 서정원의 청두…

[상암=스포츠조선 윤진만 기자]FC서울이 좀체 활로를 찾지 못하고 있다. 주중 아시아클럽대항전에서도 반등에 실패했다.
한국인 서정원 감독이 이끄는 청두는 '광주 출신' 펠리페, 티모, '부산 출신' 호물로 등 K리거를 대거 기용하며 맞섰다. 간차오, 리양, 동얀펑, 야하브, 팀 차우, 후허타오, 지안타오 등도 선발라인업에 이름을 올렸다.
양팀은 하프타임에 교체카드 한 장씩 꺼냈다. 서울은 황도윤 대신 류재문을 투입하며 중원에 변화를 꾀했다. 청두는 윙백 후허타오를 빼고 랴오룽샹을 투입했다. 6분, 서울이 모처럼 패스 플레이로 공격 기회를 잡았다. 이승모가 감아찬 공은 빗맞으며 골대를 크게 벗어났다. 15분 펠리페의 헤더는 골대를 벗어났다. 18분 안데르손이 정승원과 이대일 패스로 순식간에 청두 수비벽을 허물었다. 안데르손은 골 에어리어 좌측 지점에서 니어포스트를 노리고 왼발을 휘둘렀다. 하지만 안데르손의 슛은 골키퍼 정면으로 정직하게 향하며 무위에 그쳤다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com