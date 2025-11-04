英 단독 보도! "손흥민 없으니까 왜 저래!"...SON 평생 은인급 활…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 아끼던 동료인 미키 판더펜이 문제의 중심이 되고 있다.
판더펜은 부상 등의 여파로 결장하는 경기가 적지 않았지만, 언제나 수비 1옵션으로 활약했다. 빠른 발과 날카로운 태클 등 높은 라인으로 공격적인 축구를 구사하는 토트넘에서 빼놓을 수 없는 선수였다. 2024~2025시즌에는 토트넘의 기념비적인 메이저 대회 우승에 지대한 공을 세웠다. 판더펜은 맨유와의 유로파리그 결승 당시 토트넘이 리드를 잡은 1-0 상황에서 골라인을 넘기 직전인 상대 슈팅을 아크로바틱한 클리어링으로 처리하며 우승의 일등공신으로 활약했다. 당시 판더펜의 활약 덕분에 손흥민은 우승 트로피를 들어올리고 토트넘을 떠날 수 있었다.
이번 사태에 대해 토트넘 스카우트였던 브라이언 킹 또한 "판더펜에게 무슨 문제가 있는지 모르겠다"며 "그는 팀의 주장인데, 마치 학생 같은 모습을 보였다. 주장에게 기대하는 모습은 그런 것이 아니다"라며 지적했다.
우승의 주역이자, 토트넘의 핵심이 흔들리고 있다. 기댈 리더가 부족한 토트넘으로서는 판더펜이 실력 뿐만 아니라 멘탈적으로 성장해 중심을 잡아줘야 하기에 더 아쉬움은 커지고 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com