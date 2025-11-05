조금 달아난 '선두' 싸박, 하지만 안심은 금물...'일정 미소' 이호재…

|
[스포츠조선 이현석 기자]'1위' 싸박(수원FC)도 안심할 수 없다. 득점왕 트로피를 갈망하는 골잡이들이 막판 레이스를 달릴 준비를 하고 있다.
아직 안심할 수 없다. 싸박 밑에서 남은 3경기 혼신의 득점력으로 순위를 뒤집고자 하는 선수들이 기다리고 있다. 각기 다른 이유로 여전히 득점왕 경쟁에 불을 붙일 수 있는 선수들이다. 싸박에 이은 2순위는 이호재(포항)와 전진우(전북)다. 15골로 공동 2위에 오른 두 선수도 아직 싸박과의 격차에 포기할 타이밍이 아니다. 이호재는 일정에서 미소 지을 수 있다. 서울, 전북, 강원을 만난다. 이호재는 3팀을 상대로 4골을 터트렸다. 세 팀 모두 이호재에게 득점을 허용했었다. 최근 뜨거워진 발끝도 호재다. 최근 7경기 5골의 기세를 이어간다면 1위와 격차를 좁힐 가능성은 충분하다.
우승 레이스는 조기에 끝났지만, K리그1 최고의 골잡이를 가르는 경쟁은 현재 진행형이다. 남은 3경기, 득점왕 트로피의 주인이 되기 위한 선수들의 파이널 승부에 모든 것이 달렸다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com