[전주 토크]"회장님, 감사합니다!" 역시 '돈쭐'이 최고? 전북 K리그…

[전주=스포츠조선 박상경 기자] "맛있게 잘 먹었습니다!", "회장님, 감사합니다!"
전북 구성원 스스로 꼽은 힘은 '달라진 분위기'다. 주장 박진섭의 올 시즌 역할에 대해 "요즘 시대에 이런 리더는 전 세계 어느 팀에서도 찾기 어렵다. 지도자로 이런 리더를 만난 나는 운 좋은 감독"이라고 추켜세운 포옛 감독은 "많이 출전하지 못해도 분위기를 만들어주는 선수가 중요하다. 이승우가 라커룸에서 그 역할을 잘 해줬다. 일일이 언급할 수 없지만 몇몇 선수들은 주전으로 뛸 자격이 충분함에도 벤치에서 시작하는 경우가 있었는데 실전 뿐만 아니라 훈련 때도 최선을 다해 팀이 높은 수준을 유지할 수 있었다"고 찬사를 보냈다. 박진섭도 "무패 기간 경기력이 좋지 않은 순간들이 있었는데 게임체인저 역할을 해준 선수들 덕에 이긴 경기가 많았다. 누구나 선발 욕심이 있을 수밖에 없고 힘든 순간이 있었음에도 서로 소통하고 도왔다. 주장으로 그들에게 '큰 힘이 된다, 고맙다'는 메시지를 전하려 노력했다"고 밝혔다.
전주=박상경 기자 ppark@sportschosun.com