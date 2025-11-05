'탬피니스 홈에서 잡는다' 승점 3점 의지 불태운 박태하 포항 감독..."이기는 것이 목표, 다득점도 필요"

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 아시아챔피언스리그(ACL)2 조 선두 자리를 위한 승리에 도전한다.

포항은 6일 오후7시 스틸야드에서 열리는 탬피니스 로버스와의 2025~2026시즌 ACL2 그룹 스테이지 4차전 경기를 앞두고 있다.

그룹 스테이지를 2연승으로 시작했던 포항은 직전 탬피니스 원정에서 아쉬운 전반 1분 실점으로 0대1로 패하며 올시즌 ACL2 첫 패배를 기록했다. 선두 경쟁자인 탬피니스를 꺾어야 다시 조 선두를 노릴 수 있는 상황이기에 이번 홈 경기가 더욱 중요하다.

박태하 포항 감독은 5일 사전 기자회견에서 강한 승리 의지를 다졌다. 박 감독은 "내일은 꼭 승점 3점이 필요한 경기다. 지난 원정 경기에서 패배를 했는데 그 경기를 교훈 삼아서 내일은 승점 3점을 위해 전략적으로 준비했다. 일단 이기는 게 목표고, 다득점 또한 필요한 시기라고 생각한다"고 했다.

직전 탬피니스전은 포항도 아쉬움이 많이 남았다. 이른 시점에 실점을 허용한 후 반복된 공격에도 상대 골문을 뚫지 못했다. 박 감독은 "가장 아쉬운 건 골이다. 상대가 내려서는 상황에서 득점이 필요했다. 그날 데이터를 보니 전체적으로 크로스를 매우 많이 했다고 기록됐다. 많은 크로스 기회에도 불구하고 득점을 하지 못했다는 것은 공격수들의 간절함이 좀 부족했다고 보여졌다. 지난 경기보다는 그런 부분이 더 강해져야 하지 않나 생각한다"고 했다.

상대팀의 경계할 부분에 대해서는 "내일은 우리가 주도권을 갖고 있는 경기를 할 것으로 예상되기 때문에, 가장 경계해야 할 부분은 주도권을 갖고 있을 때 상대 역습에 대한 부분들을 경계를 해야 할 것 같다"고 했다.


사전 기자회견에 박 감독과 함께 참석한 김동진도 승리 의지를 불태웠다. 김동진은 "원정 경기에서 결과를 가져오지 못했는데, 이번엔 홈 경기인 만큼 꼭 좋은 결과 만들어 승리를 보여드리겠다. 우리가 목표한 조 1위에 다가설 수 있도록 내일 경기 잘 준비하도록 하겠다"고 했다.

김동진도 득점 부분에서 전술적으로 잘 이행해야 한다는 점을 강조했다. 그는 "감독님께서 앞서 말씀해 주셨던 것처럼 우리가 공격적인 장면이 많았음에도 불구하고 득점이 안 터졌다. 득점을 위해 전술적으로 준비했던 부분이 경기에 잘 나타날 수 있도록 임하는 게 먼저인 것 같다. 들어갔을 때 내 위치에서 해야 할 역할과 전술적 역할을 잘 수행하려고 한다"고 했다.

상대인 탬피니스에 대해서는 "전체적으로 수비를 하다가 카운터 나가는 장면이 많았다. 그런 부분들과 공격진의 발 빠른 선수들의 특징을 생각해서 우리가 공격하고 있을 때, 수비수나 수비형 미드필더가 상대 공격수를 미리 체크할 수 있도록 해야할 것 같다"고 평가했다.
이현석 기자

