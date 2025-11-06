충격 발언! "이 정도면 감독 무시해도 되잖아"→토트넘에 강림한 메시…관…

|
[스포츠조선 강우진 기자]미키 반더벤이 태도 논란 이후에 완벽한 득점력을 과시했다. 토마스 프랭크 감독도 그의 활약에 칭찬을 보냈다.
반더벤은 이날 열린 코펜하겐전에서 엄청난 골을 성공시켰다. 토트넘 페널티 지역 부근에서 공을 잡은 그는 중앙으로 질주하며 상대 수비를 뚫고 나가, 왼발로 완벽한 마무리를 했다. 이는 2020년 번리전에서 손흥민이 기록한 골과 유사했다. 손흥민은 해당 골로 FIFA(국제축구연맹) 푸스카스상을 받았다.
프랭크 감독도 이에 동의했다. 프랭크 감독은 "우리는 늘 다시 일어서는 마음가짐을 이야기한다. 인생과 축구 모두 좌절은 반드시 온다. 중요한 건 그다음에 뭘 하냐다"라고 했다.
이날 토트넘은 한 명이 퇴장당한 상황에서도 집중력을 놓지 않았다. 반더벤과 팔리냐가 연이어 득점에 성공하면서 4대0으로 코펜하겐을 물리쳤다. 홈팬들의 야유를 함성으로 돌려놓은 반더벤이 프리미어리그에서도 토트넘을 구해낼 수 있을지 관심이 모아지고 있다.
