프랑스 현지가 더 난리! 'PSG의 혁명', '없어서는 안될 존재', '조커 그 이상'...'미친 활약' 이강인 향한 '극찬 세례'

기사입력 2025-11-07 01:24


AFP 연합뉴스

로이터 연합뉴스

[스포츠조선 박찬준 기자]바이에른 뮌헨전서 환상 활약을 보인 '골든보이' 이강인(파리생제르맹)을 향한 극찬 세례가 이어지고 있다.

PSG는 5일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 수적 우세에도 바이에른에 1대2로 패했다. PSG는 UCL에서 3연승 후 첫 패전을 기록했다. 반면 바이에른은 개막 후 공식전 16경기 연속 승리 기록을 이어갔다. 바이에른은 4승으로 UCL 선두로 뛰어올랐다.

PSG는 전반 4분 루이스 디아스에게 선제골을 내주며 끌려 갔다. 전반 22분 우스망 뎀벨레가 동점골을 넣는 듯 했지만, 오프사이드로 무산됐다. 부상에서 돌아온지 얼마되지 않은 뎀벨레는 통증을 느꼈고, 25분 갑작스레 이강인이 투입됐다. PSG는 32분 디아스에게 또 한 골을 허용했다.

전반 추가시간 변수가 생겼다. 디아스가 아치라프 하키미에게 과격한 태클을 하며 퇴장당했다. 하키미도 부상으로 교체됐다.


사진=AFP 연합뉴스
후반 들어 이강인의 원맨쇼가 펼쳐졌다. 이강인은 48차례 패스를 시도해 100%의 성공률을 자랑했다. 기회 창출은 무려 7회였다. 후반 29분 이강인의 날카로운 크로스를 주앙 네베스가 마무리하며, 한골을 만회했다. 이강인의 올 시즌 첫 도움이었다. 이후 이강인의 날카로운 패스를 앞세워 PSG가 파상공세를 펼쳤지만, 끝내 동점골을 넣지 못했다.

PSG는 이날 뎀벨레와 하키미, 두 핵심 자원을 잃으며 울상을 지었지만, 얻은 것도 있었다. 이강인이었다. 이강인은 최고의 활약을 펼치며 PSG의 새로운 희망으로 떠올랐다. 프랑스의 레퀴프는 '다이내믹한 움직임을 보이며 빠르게 경기 흐름에 녹아들었다'고, 옹즈 역시 '이강인은 리듬을 되찾고 꾸준한 활약으로 PSG 공격에 실질적인 영향을 미쳤다. 오늘밤 미스터크로스는 PSG에게 없어서는 안 될 존재였다'고 칭찬을 아끼지 않았다.

풋01은 6일 '혁명'이라는 표현까지 섰다. 이 매체는 '새로운 스타 이강인이 PSG에 혁명을 일으키고 있다. 바이에른전에서 교체 출전한 이강인은 지난 경기 니스전처럼 PSG에 큰 변화를 가져왔다. 자주 비판받았던 이강인은 이제 비난하는 사람들을 잠재우기 시작했다'고 언급했다. 이어 '이강인은 여전히 PSG의 주전 선수가 아니다. 일부 팬들은 PSG가 유니폼 판매를 늘리기 위해 이강인을 유지하고 있을 뿐이라고 확신했다'며 '이강인은 올 시즌 교체 출전했을 때 결정적인 역할을 할 수 있다는 것을 보여줬다. 니스와의 경기에서는 코너킥을 통해 하무스의 득점을 이끌었다. 바이에른전에선 동료들이 어려움을 겪는 동안 해결책을 찾아 네베스의 득점을 어시스트했다'고 했다.

마지막으로 '이강인은 PSG에서 잠재력을 발휘하고 있다. 아시아 축구팬들은 이강인이 왼발을 원하는 대로 자유롭게 움직이는 모습을 보는 것이 이상하지 않을 것'이라고 덧붙였다.


사진=AP 연합뉴스

사진=PSG

르 파리지앵은 '이강인만 유일하게 빛났다'며 '루이스 엔리케 감독 체제 하에서 그는 단순한 조커 이상으로 거듭나고 있다'고 했다.

팬들의 찬사도 이어졌다. PSG 소식을 다루는 '미디어 파리지앵'은 팬들의 반응을 모았는데, 한 팬은 '이강인이 특급 경기력을 보여줬다. 앞으로 선발 출전해야 한다'고, 다른 팬은 '이제부터 이강인이 PSG를 이끌어야 한다'고 주장했다.

이강인은 들쑥날쑥한 출전 시간 속에서도 제 몫을 톡톡히 하고 있다. 핵심 자원들이 부상으로 쓰러진 지금이 기회다. 이강인의 시간이 왔다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

