'디아스는 범죄자!'라는 말까지 나왔는데...하키미 8주 부상에도 '교수…

'디아스는 범죄자!'라는 말까지 나왔는데...하키미 8주 부상에도 '교수님'"퇴장 아니였어"

기사입력 2025-11-07 17:25


[스포츠조선 박찬준 기자]"분명히 퇴장은 아니다."

'교수님' 토니 크로스의 생각은 달랐다. 파리생제르맹(PSG)은 5일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 바이에른 뮌헨(독일)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 4차전서 1대2로 패했다. PSG는 전반 4분과 32분 루이스 디아스에게 연속골을 허용했다. 후반 29분 이강인의 마법이 번뜩였다. 환상적인 크로스로 주앙 네베스의 득점을 도왔다. 이강인의 올 시즌 공식전 첫 도움이었다.

하지만 여기서 끝이었다. PSG는 UCL에서 3연승 후 첫 패전을 기록했다.

패배보다 더 큰 아픔이 있었다. 우스망 뎀벨레와 아치라프 하키미가 부상으로 쓰러졌다. 지난달 22일 레버쿠젠과의 리그 페이즈 3차전을 통해 부상에서 돌아온 '2025년 발롱도르 위너' 뎀벨레는 몸에 이상을 느끼며 이강인과 교체돼 나왔다. 하키미의 부상은 충격적이었다. 추가시간 디아스의 강력한 태클이 하키미의 왼발목을 강타했다. 주심은 온필드리뷰 끝에 퇴장을 선언했다.

하키미는 두 명의 트레이너의 부축을 받으며 경기장 밖으로 빠져나왔다. 이 모습을 본 사이드 암다 기자는 경기 도중 자신의 SNS에 '디아스, 네가 만약 아프리카 네이션스컵 전에 하키미를 다치게 한다면 선수 생활이 끝날때까지 압박을 가할 것'이라고 했다. 이어 하키미가 부축을 받고 나오자 '하키미는 혼자 라커룸으로 걸어갈 수도 없다. 이는 완전한 재앙'이라며 안타까워 했다. 분노는 계속됐다. 암다 기자는 '루이스 디아스, 넌 범죄자!'라며 엄청난 증오심을 드러냈다.


PSG 뿐만 아니라 모로코 입장에서도 뼈아픈 부상이다. 모로코는 올 12월 열리는 아프리카 네이션스컵의 개최국이다. 1988년 이후 37년만이다. 최근 황금기를 누리고 있는 모로코는 이번 대회 우승을 노리고 있다. 하지만 '에이스' 하키미의 부상으로 울상을 짓고 있다. 결국 하키미는 왼 발목에 심한 염좌로 최대 8주 정도 출전이 어려워졌다. 당연히 아프리카 네이션스컵도 뛸 수 없다.

뱅상 콤파니 바이에른 감독은 기자회견에서 "하키미가 빨리 복귀하고 심각한 부상이 아니기를 바란다. 우리는 그런 일을 절대 겪고 싶지 않다. 우리는 이미 미국에서 자말 무시알라와 비슷한 일을 겪었다. 그런 순간은 결코 유쾌하지 않다"고 말했다. 디아스 역시 자신의 SNS에 사과의 뜻을 전했다.

크로스는 냉정히 상황을 다시 봤다. 프랑스 르 파리지앵은 이번 퇴장에 대한 크로스의 견해를 전했는데, 그는 "분명히 퇴장은 아니다. 심판은 하키미의 부상에 영향을 받았다. 만약 하키미가 접촉 후 일어섰다면 아무도 리플레이를 되돌려 보지 않았을 것"이라고 했다. 하지만 '팔이 안으로 굽었다'며 반응은 썩 좋지 않다. 크로스는 바이에른 출신이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

