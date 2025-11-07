'곰이 나타났다!' J리그 등 일본 스포츠계 '출몰경보'에 벌벌…팀훈련 견학 금지, 육상대회 방식 변경, 전기울타리도 등장

기사입력 2025-11-07 14:38


'곰이 나타났다!' J리그 등 일본 스포츠계 '출몰경보'에 벌벌…팀훈련 …
RUSSIA, PRIMORYE REGION - OCTOBER 30, 2025: A raven and an Asian black bear are seen in the Primorsky Safari Park in the village of Shkotovo. Yuri Smityuk/TASS
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'곰이 나타났다!' J리그 등 일본 스포츠계 '출몰경보'에 벌벌…팀훈련 …
일본 니가타현이 골 출몰 경보를 발동했다. 니가타현 홈페이지 캠처

[스포츠조선 최만식 기자] '곰 조심하세요.'

일본 J리그 등 스포츠계가 때아닌 '곰 출몰 경보'로 인해 홍역을 치르고 있다.

7일 일본 언론들에 따르면 최근 니가타현, 도호쿠현 등 전국 각지에서 곰 출몰·습격이 잇달아 외부 스포츠 활동에도 막대한 영향을 끼치고 있다 한다.

실제 지난달 29일 J리그 니가타 알비렉스 구단이 긴급 공지를 내고 30일부터 클럽하우스에서 열리는 선수단 팀훈련에 대해 서포터 관람 중단을 요청했다.

구단은 공지문에서 '최근 클럽하우스 부근에 곰이 출현할 수 있다는 정보가 있다. 니가타현에서도 주의를 당부하며 경보를 내린 만큼 서포터의 훈련 견학과 팬 서비스를 당분간 중지한다'고 알렸다.

J3리그 후쿠시마 유나이티드도 곰의 출몰 때문에 니가타 구단과 같은 조치를 내렸다.

특히 내년부터 8월 개막 추춘제를 도입하는 J리그 각 구단들은 6~7월에 합숙훈련을 실시하기 위해 상대적으로 시원한 지역이 홋카이도와 도호쿠 지역 캠프를 찾고 있는데 '곰 이슈'까지 대비해야 하는 실정이다.


'곰이 나타났다!' J리그 등 일본 스포츠계 '출몰경보'에 벌벌…팀훈련 …
니가카 구단이 올린 곰 출몰 주의 공지문. 니가타 구단 홈페이지 캡처

'곰이 나타났다!' J리그 등 일본 스포츠계 '출몰경보'에 벌벌…팀훈련 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
앞서 지난 6일 도호쿠현 아키타시에서 개최된 도호쿠고등학교 역전 경주 대회에서 야생곰 출몰을 우려해 이례적으로 '타스키(릴레이용 어깨띠)'를 없애는 경기 방식을 채택했다. 일부 학교는 숙소 근처에서 훈련 중에 곰을 조우할 것을 우려해 대회 출전 자체를 취소하기도 했다.


스포츠계의 곰 피해는 여기서 그치지 않는다. 최근 스키점프 대회장에서는 점프대 근처에 전기 울타리가 설치됐고, 지난 7월에는 일본여자프로골프협회(JLPGA)의 투어 대회가 곰의 출몰로 인해 중지된 적이 있었다. 최근 한 고등학교 야구단 실내훈련장에서는 곰 한 마리가 목격되기도 했다.

최근 자주 출몰하는 '츠키노와구마(반달가슴곰)'는 유난히 공격적이고, 사람을 보면 바로 공격해서 심각한 피해를 입힌다고 알려져 관계 당국도 바짝 긴장하고 있다.

이에 따라 니가타현 당국은 '곰 출몰 경계 경보'에서 경계 단계를 끌어올려 '곰 출몰 특별 경보'를 발동하고 외부 활동 자제, 곰을 만났을 시 행동 요령 등 피해 예방책을 안내하고 있다.

니가타현은 '4월부터 10월까지 발생한 인적 피해는 10명에 이른다'면서 '올해 가을 곰의 의 출현이 잦은 이유는 먹이인 너도밤나무 열매가 흉작을 보인 바람에 먹을 것을 찾아 인가로 내려오기 때문'이라고 설명했다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 타블로, 유서 영상 남겼다..."♥강혜정·딸 하루에 내 자산 어디있는지 써둬" ('에픽하이')

2.

김재중, '1조 재산설' 사실이었나...신사옥 2개 갖춘 대표였다 "재산 와전돼" ('편스토랑')

3.

황재근, 내가 티아라 지연과 이혼을..."저 아닙니다"

4.

'혼전임신' 28기 정숙, 배 볼록 '아들맘 자태'..영수와 데이트

5.

'후덕해진' 이진욱, 몰라보게 변했다..턱선 실종·수염까지 '깜짝 근황'

스포츠 많이본뉴스
1.

'축구판에서 빛난 한-일의 우정' UECL 결승골 이재성, 일본 동료 칭찬…일본 언론 "이재성, 사노의 도움에 공 돌렸다"

2.

19년만의 한국시리즈 보낸 감독에게 책임론? '조류동맹' 형제팀 역사를 보라...로이스터 버린 롯데 어떻게 됐나 [SC시선]

3.

[공식발표] 대충격! '21억 FA' 이소영 시즌아웃 → 사상초유 '계약 해지' 요청까지 날벼락

4.

'야마모토 복사판'이 온다, "작은 선발투수 선입견 버려"...ESPN '선발투수 랭킹 2위-1966억' 예측

5.

KT에 다저스 기운이? '연봉 14억' 사우어 영입 "선발 경험 풍부한 구위형 투수…팀의 중심될 것" [공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

'축구판에서 빛난 한-일의 우정' UECL 결승골 이재성, 일본 동료 칭찬…일본 언론 "이재성, 사노의 도움에 공 돌렸다"

2.

19년만의 한국시리즈 보낸 감독에게 책임론? '조류동맹' 형제팀 역사를 보라...로이스터 버린 롯데 어떻게 됐나 [SC시선]

3.

[공식발표] 대충격! '21억 FA' 이소영 시즌아웃 → 사상초유 '계약 해지' 요청까지 날벼락

4.

'야마모토 복사판'이 온다, "작은 선발투수 선입견 버려"...ESPN '선발투수 랭킹 2위-1966억' 예측

5.

KT에 다저스 기운이? '연봉 14억' 사우어 영입 "선발 경험 풍부한 구위형 투수…팀의 중심될 것" [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.