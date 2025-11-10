"최소 4주→시즌 아웃" 이동경, 울산 생존과 맞바꾼 갈비뼈 골절…'13…

|
[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD 구세주 이동경(28)의 갈비뼈 통증이 시작된 것은 후반 40분이었다. 엄원상의 폭풍 질주 후 크로스한 볼이 골문을 향했다. 볼을 터치하면 쐐기골로 연결될 수 있었다. 이동경이 몸을 던졌다. 하지만 수원FC의 이시영이 먼저 터치했다. 볼은 골대를 때리고 흘러나왔다.
이동경이 울산의 생존과 '시즌 아웃'을 맞바꿨다는 감동 투혼이 회자되고 있다. 울산은 이날 수원FC를 1대0으로 꺾고 천신만고 끝에 '강등의 그늘'에서 벗어났다. 여전히 갈 길은 남았지만 파이널라운드에서 1무1패 뒤 첫 승을 챙긴 9위 울산은 승점 44점을 기록, 10위 수원FC(승점 39)와의 승점차를 사정권 밖인 5점으로 벌렸다. 남은 2경기에서 1승을 추가하면 '자력 잔류'가 확정된다.
그는 수원FC전을 앞두고 "정말 살아남기 위한 간절함이 필요하다. 한 발씩 더 뛰어야 한다. 나를 포함한 구성원 모두 인지하고 있다. 큰 책임감을 느낀다. 남은 경기에서 팬들이 웃을 수 있게 잘 준비해서 승리로 보답하겠다"고 배수진을 쳤다.
약속을 지켰다. 하지만 '시즌 아웃'은 예상치 못한 아픔이었다. 그럼에도 이동경은 빛나고 있다. 이번 시즌 당당한 K리그1 MVP(최우수선수) 후보라는 데 이견이 없다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com