이번에도 '손흥민 시절처럼' 우승 가능합니다! '백업 수비수' 자신감 충…

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘의 중앙 수비수 케빈 단소가 올 시즌에도 우승 트로피를 들 수 있다고 자신했다.
최근 결과는 실망스러웠지만, 단소는 토마스 프랭크 감독이 이끄는 현재의 스쿼드가 이번 시즌에도 우승컵을 노릴 수 있다고 주장했다.
또 그는 "때로는 선발로 못 나갈 수도 있지만, 그 또한 축구의 일부다. 나는 내 자신을 믿는다"라며 "세계 정상의 무대에선 이런 경쟁이 당연하다. 주어진 상황 속에서 최선을 다해야 한다"라고 덧붙였다.
지난 시즌 토트넘은 손흥민의 리더십 뿐만 아니라 리그를 포기하고, 유로파리그에 올인하는 선택과 집중으로 트로피를 거머쥐었다. 단소의 바람대로 이번 시즌에도 우승 트로피를 들어 올릴 수 있을지 기대를 모은다. 현재로서는 EPL이나 챔피언스리그 우승 모두 토트넘에게는 하늘의 별 따기로 보인다. 부상 선수들의 복귀와 겨울 이적시장에서 유의미한 선수 보강이 이뤄져야 한다. 그래야만 실낱같은 희망을 볼 수 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com