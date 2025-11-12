[부음]노주환 스포츠조선 글로벌축구콘텐츠팀 팀장 부친상

기사입력 2025-11-12 09:06


노대영씨 별세, 노창환(한국전력공사 차장)·노주환씨(스포츠조선 부국장) 부친상, 김민아·강도임씨 시부상=12일, 구미장례식장해원 202호, 발인 14일 오전 7시, 054-443-5445.

