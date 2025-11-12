"양민혁, 수준 낮은 K리그서 왔다" 포스테코글루 폭언 완전 틀렸다→英 특급 주목 "대한민국+토트넘 차세대 슈퍼스타"

기사입력 2025-11-12 13:17


사진=포츠머스

[스포츠조선 김대식 기자]양민혁에 대한 평가는 영국 현지에서 점점 높아지고 있다

영국 풋볼팬캐스트는 12일(이하 한국시각) '손흥민은 지난 시즌 기량이 조금 떨어졌음에도 불구하고 46경기에서 11골 12도움을 기록했다. 이를 대체하는 것은 쉽지 않았다. 현재 LAFC에서 여전히 뛰어난 기량을 보여주며 첫 12경기에서 10골을 기록한 손흥민과 달리, 윌손 오도베르, 히샬리송, 브레넌 존슨 같은 토트넘 공격진에 대한 의견이 여전히 분분하다'며 기존 1군 자원들이 손흥민의 공백을 채워주지 못하고 있다고 비판했다.

이어 매체는 '다행히 토트넘에는 재능 있는 젊은 선수들이 많다. 바르셀로나가 원했던 루카스 베리발부터 아치 그레이, 오도베르 등 1군 스쿼드에 신선한 얼굴이 많다. 그 외에도 제임스 매디슨에게 '네이마르급'으로 비교되었던 10대 마이키 무어는 레인저스에서 임대 첫 골을 기록했고, 토트넘은 '아일랜드의 알렉산더 이삭'으로 불리는 메이슨 멜리아를 맞이할 예정이다. 17세 루카 윌리엄스-바넷도 최근 성인 데뷔를 마쳤다'며 토트넘에는 유망한 선수들이 많기 때문에 기대를 해볼 법하다고 주장했다.
사진=포츠머스
풋볼 팬캐스트가 주목한 선수는 양민혁이었다. 매체는 '특히 주목할 선수는 한국 출신 양민혁이다. 토트넘은 2024년 여름 양민혁 영입을 공식 발표했고, 올해 1월 18세가 된 후 합류했다. 윙어인 그는 스카우트들로부터 손흥민과 비교되며 '한국의 차세대 슈퍼스타'로 기대받았다. 성인 무대에서는 아직 정상급 수준은 아니지만, K리그 강원 FC에서 38경기 12골 6도움을 기록하며 유럽 스카우트들의 눈길을 끌었다'며 기대감을 표했다.

더불어 '현재까지 토트넘에서 성인 공식 경기는 없지만, 지난 시즌 퀸스파크레인저스(QPR)과 이번 시즌 포츠머스로 임대를 떠나 점차 적응 중이다. 포츠머스에서 10월에 미들즈브러와 워트포드 상대로 골을 넣으며 '불타오른다'는 평가를 받았다. 양민혁은 아직 1군에서 영향력을 발휘할 단계는 아니지만, 양쪽 측면과 스트라이커 포지션을 소화할 수 있는 다재다능함으로 가능성을 충분히 갖추고 있다'며 양민혁이 차후에는 토트넘에서 중요한 역할을 맡게 될 수 있다고 전망했다.
풋볼팬캐스트뿐만 아니라 영국 풋볼 런던에서도 양민혁의 이번 시즌 임대가 잘 진행되고 있다고 평가했다. 풋볼 런던은 11일 '양민혁은 포츠머스 임대에서 전반적으로 긍정적인 활약을 보였다. 최근 몇 주 동안 출전 시간이 다소 줄어들긴 했지만, 10경기에서 충분한 출전 시간을 확보했고 멋진 골도 두 차례 기록했다. 그의 활약 덕분에 이번 달에는 전 토트넘 주장 손흥민과 함께 한국 대표팀에도 이름을 올렸다. 모든 관계자가 계속 임대를 긍정적으로 보고 있다면, 스코틀랜드에서 활약 중인 무어와 마찬가지로 챔피언십에서의 이번 시즌은 19세 양민혁에게 좋은 경험이 될 것으로 보인다'며 양민혁의 임대 생활에 긍정적인 평가를 내렸다.

좋은 평가가 나오는 건 긍정적이지만 다음 시즌부터 토트넘 1군에서 활약하려면 지금보다는 더 좋은 성적이 나와야 하는 것도 사실이다. 아쉽게도 임대팀 포츠머스가 강등권 추락 위기에 놓여있어서 양민혁은 어려운 상황에 처해있다. 팀이 위기를 극복하는데 양민혁이 확실하게 도움을 준다면 토트넘 코칭스태프도 양민혁에 대한 평가가 높아질 것이다.

