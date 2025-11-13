잔인한 충격 폭로! "리버풀 이번 시즌 무관 확정"…'돈 쏟아붓고' 10…

|
[스포츠조선 강우진 기자]리버풀이 이번 시즌 무관에 그칠 것이란 전망이 나온다. 지난 시즌 프리미어리그 챔피언이었기에 팬들에게는 큰 충격이다.
리버풀은 13년 만에 처음으로 원정 4연패를 당했고, 리그 11경기에서 17골을 내줬다. 막대한 이적 자금을 쏟아부은 뒤에도 리버풀은 이번 시즌 내내 부진했고, 여전히 정신을 차리지 못하고 있다.
또 시어러는 "지금부터 시즌 끝까지 모든 경기를 다 이겨야 가능할 텐데, 그건 현실적으로 불가능하다"라며 "그래서 리그 타이틀 경쟁은 이미 끝났다고 생각한다"라고 말했다.
그는 "챔피언스리그나 FA컵이 남아 있긴 하지만, 이런 경기력으로는 그마저도 불가능할 것"이라며 "전체적인 실력을 끌어올리지 않는 이상 트로피는 없다"라고 강조했다.
리버풀은 지난달 크리스탈 팰리스에게 패배하면서 카라바오컵에서 탈락했고, 최근 모든 대회를 통틀어 10경기 중 7경기에서 패했다. 타이틀을 따내기 위해선 꾸준함이 필수지만, 리버풀은 이번 시즌 꾸준함과는 거리가 멀다.
리버풀은 앞으로 리그에서 노팅엄 포레스트, 웨스트햄, 선덜랜드, 리즈 유나이티드, 브라이튼과 맞붙는다. 슬롯 감독이 맨시티와 아스널과의 우승 경쟁을 이어가려면, 이 모든 경기를 이기는 기적을 쏴야 한다. 한 경기라도 삐끗한다면 우승 경쟁에서 조기 탈락할 수도 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com