"양민혁, 수준 낮은 리그 출신" 유망주 취급 종결! "히샬 넘어 손흥민…

[스포츠조선 강우진 기자]양민혁이 손흥민의 후계자로 재차 주목받고 있다. 지난 시즌 엔제 포스테코글루 전 감독은 양민혁을 여전히 성장해야 하는 선수로 취급했지만, 팀의 위기 상황에서 새로운 공격 대안으로 주목받고 있다.
손흥민은 지난 시즌 다소 기량이 하락했다는 평가를 받았지만, 46경기에서 11골 12도움을 기록하며 존재감을 보였다. 그의 빈자리를 메우는 일은 쉽지 않았다. 손흥민은 LAFC에서 12경기 10골을 넣으며 여전히 세계적인 기량을 증명하고 있는 반면, 토트넘 공격진의 윌슨 오도베르트, 히샬리송, 브레넌 존슨 등은 일관되지 못한 경기력으로 팬들의 평가가 엇갈리고 있다.
토트넘이 기대를 걸어야 하는 것은 유망주들이다.
매체는 "다행히 토트넘에는 재능 있는 유망주들이 여럿 있다"라며 "루카스 베리발, 아치 그레이, 윌슨 오도베르 등 1군에 이미 자리 잡은 젊은 선수들이 많다"라고 했다.
이어 "마이키 무어는 레인저스 임대 중 첫 골을 기록했다. 또한 아일랜드 이삭으로 불리는 메이슨 멜리아가 곧 토트넘에 합류할 예정"이라며 "이 밖에도 루카 윌리엄스-바넷이 최근 1군 데뷔를 마쳤다"라고 덧붙였다.
매체는 "주목할 이름은 한국의 양민혁이다. 토트넘은 2024년 여름 양민혁의 영입을 공식 발표했으며, 그는 올해 1월 18세가 되자마자 정식으로 팀에 합류했다"라며 "포지션은 윙어로, 손흥민처럼 한국의 차세대 슈퍼스타가 될 선수라는 평가를 받고 있다"라고 설명했다.
양민혁은 잉글랜드 풋볼 리그 챔피언십(2부리그) 포츠머스에서 실전 경험을 쌓고 있다. 유럽 생활이 이제 1년 남짓이기에 적응 시간이 필요하지만, 최근 포츠머스에서 점점 두각을 드러내고 있다. 지난 시즌 포스테코글루 감독은 EPL과 K리그의 수준 차이를 언급하면서 양민혁을 임대 보냈다. 2부리그에서 영국 무대에 적응할 필요가 있다는 지적이었다.
매체는 "양민혁은 아직 토트넘 1군에서 활약할 단계는 아니지만, 양쪽 윙과 스트라이커까지 소화할 수 있는 전천후 공격수"라며 "이러한 포지션 유연성과 잠재력은 그가 미래에 히샬리송의 자리를 대신할 수 있음을 시사한다"라고 주장했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com