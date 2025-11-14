[현장라인업]'손흥민 선봉-이강인 2선-조규성 벤치' 포백 돌아온 홍명보…

|
[대전=스포츠조선 윤진만 기자]"11월 2연전은 무엇보다 결과가 중요하다." 홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독의 포부다. 과연 첫 테이프를 잘 끊을 수 있을까.
10월 A매치 데이를 통해 한국 축구 최다 출전 선수로 등극한 손흥민(LA FC·138경기)이 공격 선봉을 맡는다. 9월 멕시코전(2대2 무) 이후 3경기만에 A매치 54호골을 노린다. 대표팀 통산 득점 1위 차범근(58골)을 어느새 4골차로 따라잡았다.
이날 센추리 클럽(100경기 출전) 기념식을 거행한 이재성(마인츠)과 천재 미드필더 이강인(파리생제르맹), 돌격대장 황희찬(울버햄튼)이 공격 2선에서 손흥민을 지원사격한다. 이재성과 이강인은 소속팀에서 절정의 기량을 뽐냈다. 이재성은 7일 피오렌티나와의 유로파컨퍼런스리그 경기에서 전매특허 헤더로 유럽클럽대항전 데뷔골을 쐈다. 이강인은 PSG 입단 100번째 경기였던 10일 올랭피크 리옹전에서 후반 추가시간 5분 왼발 코너킥으로 주앙 네베스의 3대2 극장골을 도왔다. 이재성의 이마와 이강인의 왼발을 주목할 필요가 있다.
조현우(울산) 송범근(전북) 박진섭(전북) 조유민(샤르자) 이한범(미트윌란) 서민우(강원) 설영우(츠르베나 즈베즈다) 이태석(아우스트리아 빈) 배준호(스토크 시티) 카스트로프 엄지성(스완지시티) 양민혁(포츠머스) 권혁규(낭트) 조규성(미트윌란) 오현규(헹크)는 벤치 대기한다.
장기 부상을 씻고 1년 8개월만에 대표팀 문을 연 조규성은 현재 A매치 39경기에 출전해 9골을 기록 중이다. 이날 출전해 득점포를 가동하면 '아홉수'에서 벗어날 수 있다. 홍 감독은 아직 경기 감각이 덜 올라온 조규성이 최고의 모습을 보여주려면 시간이 필요하다며 인내를 요구했다.
대전=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
