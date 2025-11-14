[현장이슈]'헤드 퍼스트'→'SON, 득점 세리머니' 언성 히어로 이재성, '벌써 10년' 특별했던 볼리비아전

기사입력 2025-11-14 22:07


14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 프리킥 선제골을 터뜨리고 이재성과 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

[대전=스포츠조선 김가을 기자]이재성(마인츠)이 몸을 아끼지 않는 '헤드 퍼스트'를 선보였다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 14일 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와의 친선경기에서 2대0으로 승리했다.

한국은 4-2-3-1 포메이션을 활용했다. 손흥민(LA FC)이 최전방 공격수로 나섰다. 황희찬(울버햄튼) 이재성(마인츠) 이강인(파리생제르맹)이 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 김진규(전북) 원두재(코르파칸)가 출격했다. 수비는 이명재(대전하나시티즌) 김민재(바이에른 뮌헨) 김태현(가시마) 김문환(대전)이 담당했다. 골키퍼 장갑은 김승규(FC도쿄)가 착용했다.

객관적인 전력만 놓고 보면 한국이 앞선다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위다. 볼리비아는 76위다. 역대 전적에서도 한국이 1승2무로 우위에 있다. 가장 최근 대결이었던 2019년 3월 22일 친선경기에서도 한국이 1대0으로 이겼다. 다만, 볼리비아는 강호들이 즐비한 2026년 북중미월드컵 남미 예선에서 7위로 살아남았다. 대륙 간 플레이오프에 진출한 만큼 방심할 수 없다. 더욱이 이번 경기는 다음달 진행되는 북중미월드컵 본선 조 추첨에서 '포트2' 수성 여부가 결정되는 중요한 길목이다.


14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. A매치 100경기 출장 기록을 달성한 이재성이 아버지에게 기념 유니폼 액자를 전달받고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/

14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 이재성이 헤더슛을 시도하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
경기 전 특별한 행사가 있었다. 이재성의 A매치 100번째 출전을 기념하는 자리였다. 1992년생 이재성은 2015년 3월 27일 대전월드컵경기장에서 열린 우즈베키스탄과의 친선경기에서 A매치 데뷔전을 치렀다. 이날 볼리비아전을 포함해 A매치 102경기에 출전했다. 15골-17도움을 작성했다. 대한축구협회는 볼리비아전에 앞서 이재성의 A매치 100경기 출전 기념식을 가졌다. 이재성은 13일 공식 기자회견에서 "이런 이벤트를 만들어주셔서 감사하고 영광스럽다. 하지만 경기를 준비하는 데는 개인의 영광이 드러나면 안 된다고 생각한다. 팬들의 응원과 사랑 덕분에 여기까지 왔다고 생각한다. 그만큼 더 헌신하고 감동을 드리고 싶다"고 말했다.

이날 중앙 미드필더로 선발 출격한 이재성은 경기 초반부터 적극적인 움직임을 선보였다. 특히 전반 10분 코너킥 상황에서 손흥민이 올린 크로스를 '헤드 퍼스트'로 상대 골문을 노렸다. 이재성은 너무 앞만 보고 달린 나머지 상대 골포스트에 얼굴을 찧을 뻔했다.

이재성의 특별한 날을 기념하기 위해 '절친' 손흥민도 힘을 냈다. 그는 경기가 0-0으로 팽팽하던 후반 11분 프리킥 키커로 나서 환상 오른발슛을 완성했다. 그 직후 이재성을 꽉 끌어안으며 환호했다. 이날 누구보다 열심히 달린 이재성은 팀이 1-0으로 앞서던 후반 15분 배준호와 교체돼 벤치로 물러났다. 팬들은 이재성을 향해 뜨거운 박수를 보냈다.

대전=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

