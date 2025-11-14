[현장인터뷰]프리킥 한 방에 바뀐 승부, 볼리비아 감독 "한국의 힘 느꼈다"

최종수정 2025-11-14 22:15

[현장인터뷰]프리킥 한 방에 바뀐 승부, 볼리비아 감독 "한국의 힘 느꼈…
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 볼리비아의 오스카르 비예가스 감독이 국가를 부르고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.11.14/

[대전=스포츠조선 박상경 기자] 한국 원정에서 두 골차로 완패한 볼리비아 대표팀의 오스카르 비에가스 감독은 손흥민(LA FC)의 프리킥골로 경기 흐름이 바뀌었다고 분석했다.

비에가스 감독은 14일 대전월드컵경기장에서 가진 한국과의 친선경기에서 0대2로 완패한 뒤 열린 기자회견에서 "한국은 상대하기 쉽지 않은 팀이었다. 치열한 승부였다"고 평했다.

볼리비아는 전반 중반까지 한국에 주도권을 넘겨주면서도 간간이 역습을 시도하면서 유효슈팅 찬스를 이어갔다. 전반 막판 한국이 다소 느슨해진 틈을 타 공격 속도를 올리고 잇따라 위협적인 장면을 만들며 2026 북중미월드컵 남미예선 7위로 대륙간 플레이오프 출전권을 괜히 따낸 게 아님을 드러냈다. 하지만 후반전 손흥민에게 선취골을 내준 뒤 템포가 느슨해졌고, 조규성에게 쐐기골을 얻어 맞으며 결국 두 골차 패배로 경기를 마무리 했다. 비에가스 감독은 "프리킥으로 실점한 뒤 흐름이 넘어가는 모습을 보면서 한국의 힘을 느낄 수 있었다. 전반전까지는 승부를 예측하기 힘들었지만, 프리킥 한 방으로 흐름이 넘어갔다"고 분석했다.

비에가스 감독은 "전반적으로 우리 팀이 할 일을 잘 했다고 본다. 훨씬 더 강한 팀을 상대로 보여준 경기력은 다음 승부를 기대할 만했다"며 오는 18일 일본 원정에서는 더 나은 결과를 내겠다는 다짐을 나타냈다.


대전=박상경 기자 ppark@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'美 명문대생' 윤후, 폭풍 벌크업...마동석급 팔뚝 '상남자 매력'

2.

"충격" 김범수, 발성장애 최초 고백..."노래가 안돼, 살·뼈 떨어진 느낌" (위라클)

3.

28기 광수♥정희, 재혼에 입 열었다.."평생 반려자로 생각"

4.

이효리♥이상순, 그림 같은 60억家...아늑한 거실 분위기에 '힐링'

5.

'나혼산'에 레전드 출연...기안84 "어벤져스가 김밥집에 있는 듯"

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장라인업]'손흥민 선봉-이강인 2선-조규성 벤치' 포백 돌아온 홍명보호, 볼리비아전 선발 발표

3.

KBL 사상 첫 드래프트 '1순위 형제' 탄생, 문유현 '이변 없이' 정관장 합류…강을준→강동희 감독 아들도 선발(종합)

4.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

5.

[현장이슈]"메시 제친 MLS 올해의 골 재림!" 해결사 손흥민, 또또 환상 득점…볼리비아에 1-0 리드 中

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장라인업]'손흥민 선봉-이강인 2선-조규성 벤치' 포백 돌아온 홍명보호, 볼리비아전 선발 발표

3.

KBL 사상 첫 드래프트 '1순위 형제' 탄생, 문유현 '이변 없이' 정관장 합류…강을준→강동희 감독 아들도 선발(종합)

4.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

5.

[현장이슈]"메시 제친 MLS 올해의 골 재림!" 해결사 손흥민, 또또 환상 득점…볼리비아에 1-0 리드 中

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.