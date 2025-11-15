더이상 베컴룰은 없다! '손흥민, 유럽 복귀 원천봉쇄' MLS, 2027년부터 유럽처럼 추춘제 실시![오피셜]

기사입력 2025-11-15 01:24


더이상 베컴룰은 없다! '손흥민, 유럽 복귀 원천봉쇄' MLS, 2027…
사진=LAFC SNS 캡처

더이상 베컴룰은 없다! '손흥민, 유럽 복귀 원천봉쇄' MLS, 2027…
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 박찬준 기자]'LA맨' 손흥민(LA FC)의 유럽 복귀가 원천 봉쇄된다.

미국 메이저리그사커(MLS)가 추춘제를 도입한다. MLS는 14일(한국시간) 공식 채널을 통해 '리그 일정을 세계적인 축구 리그들과 맞추는 방향으로 변경한다. 2027년 여름부터 MLS는 추춘제 방식의 시즌 포맷을 채택할 예정'이라고 밝혔다.

현재 MLS는 K리그와 마찬가지로 봄에 시작해 가을에 시즌이 끝나는 춘추제를 적용하고 있다. 그러나 유럽 등 대다수의 프로리그에서는 여름, 가을에 시즌을 시작해 이듬해 봄에 끝나는 추춘제를 시행하고 있다. 아시아 역시 최근 들어 추춘제로 방향을 트는 분위기다. 아시아챔피언스리그가 일찌감치 추춘제를 도입했고, 동아시아의 일본 역시 추춘제를 하기로 전격 결정했다. 한국 역시 변화를 모색 중이다.

MLS 역시 이같은 흐름에 발을 맞추기로 했다. 2027년 7월 중순 리그를 시작해 12월 중순부터 이듬해 2월 초까지 휴식기를 가지며, 2028년 5월 말 MLS컵으로 마무리되는 일정이다. 이에 따라 2027년 2월부터 5월까지는 짧은 과도기 시즌을 보낼 예정이다. 과도기 시즌에는 정규 시즌 경기 14경기, 플레이오프, MLS 컵이 진행된다.


더이상 베컴룰은 없다! '손흥민, 유럽 복귀 원천봉쇄' MLS, 2027…
사진=LAFC SNS 캡처
MLS 사무국은 '리그 운영 방식이 변화하면서 각 구단이 글로벌 이적시장에서 더 경쟁력을 보일 것으로 보인다. 또한 국제축구연맹(FIFA) A매치와 리그 일정이 겹치지도 않게 된다'고 했다. 실제 손흥민이 10월 A매치를 치르기 위해 한국에 들어온 동안 MLS는 그대로 시즌을 진행한 바 있다.

돈 가버 MLS 커미셔너는 "캘린더 전환은 우리 역사에서 가장 중요한 결정 중 하나"라며 "이는 리그와 북미 축구의 새로운 시대의 시작을 의미한다"고 말했다.

이번 결정으로 손흥민의 유럽 복귀는 물리적으로 불가능해졌다.

최근 들어 손흥민의 유럽 복귀설이 제기됐다. 영국 대중지 '더선'은 흥미로운 내용의 단독 보도를 내놨다. 손흥민의 계약 내용이었다. '더선'에 따르면 손흥민의 계약서에는 MLS 오프시즌 동안 유럽으로 복귀할 수 있는 조항이 포함돼 있는 것으로 알려졌다.


더이상 베컴룰은 없다! '손흥민, 유럽 복귀 원천봉쇄' MLS, 2027…
로이터연합뉴스

이른바 '베컴룰'이다. 잉글랜드 축구 스타 데이비드 베컴은 2007년 레알 마드리드를 떠나 LA 갤럭시로 이적하며, 오프시즌 동안 유럽에서 뛸 수 있는 '단기 임대 조항'을 삽입했다. 베컴은 미국 이적 후에도 잉글랜드 대표팀 발탁을 원했고, 경쟁력을 유지하기 위해 이같은 조항을 넣었다. MLS의 오프시즌은 1월부터 시작되는데, 유럽의 겨울 이적시장이 1월 1일부터 시작되는 만큼 등록에 문제가 없다.

베컴은 이를 활용해 두차례나 AC밀란에 임대를 다녀오며, 클래스를 지킬 수 있었다. 뉴욕 레드불스에서 뛰었던 티에리 앙리 역시 같은 조건을 앞세워 '친정팀' 아스널에 단기 복귀한 전례가 있다.

실력적으로나, 상업적으로나 여전히 매력적인 손흥민은 많은 클럽들의 관심을 받았다. AC밀란, 바르셀로나, 바이에른 뮌헨 등 유럽 명문팀들은 물론 '친정' 토트넘까지 거론됐다. 심지어 K리그행 이야기까지 나왔다.


더이상 베컴룰은 없다! '손흥민, 유럽 복귀 원천봉쇄' MLS, 2027…
사진캡처=트랜스퍼

더이상 베컴룰은 없다! '손흥민, 유럽 복귀 원천봉쇄' MLS, 2027…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
결국 손흥민이 직접 나섰다. 손흥민은 최근 한 유튜브 채널과의 인터뷰에서 "많은 분들이 그런 얘기를 궁금해하시는 것 같다. 하지만 사실이 아니"라며 "그런 루머가 나오는 것 자체가 상당히 불편하고, 팬들에게 혼란을 줄 수 있다고 생각한다"고 단호히 말했다. 이어 "저는 현재 LA FC에 소속된 선수다. 제 신념은 제가 속한 팀에서 최선을 다하는 것이다. 지금까지 나온 단기 임대이적 관련 루머들은 모두 사실이 아니다"라며 "(다가올 겨울 이적시장 때) 어느 팀으로 간다는 이야기를 한 적이 단 한 번도 없다"고 못을 박았다.

손흥민은 루머가 자신뿐만 아니라 소속팀에도 피해를 줄 수 있다며 안타까워했다. 그는 "이런 보도가 나오는 게 팀에 실례가 될 수 있다. 또 저를 믿고 함께하는 감독, 동료, 팬들이 있기 때문에 근거 없는 얘기들은 더 이상 나오지 않았으면 좋겠다"라고 당부했다.

그는 마지막으로 "지금 제 목표는 월드컵이다. 내년 북중미에서 열리는 월드컵을 위해 비시즌 기간에는 한국에 돌아가 잘 쉬고, 컨디션을 최대한 끌어올릴 생각"이라며 "휴식과 재충전이 지금 나에게 가장 중요하다"고 말했다.

하지만 이제 의지의 문제가 아닌 현실로 다가왔다. 이제 더이상 유럽을 누비는 손흥민의 모습은 보지 못할 전망이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손호준, 절친 유노윤호와 불화 폭로 "엄청 큰 사건으로 연락 안 해" ('비서진')

2.

조현아, 눈썹 보톡스 맞고 '기괴한 표정' 얼굴 굳었다...치명적 부작용 "다신 안맞아"

3.

'이규혁♥' 손담비, 7개월 딸 '두상 교정 헬멧' 공개…"귀여움이 다 했다"

4.

'110억 자가' 최화정, 65세에 결혼정보회사 방문..."돈 많은 게 1순위"

5.

이정현, 10년만 ♥남편·딸도 놀란 깜짝 변신 "두근, 눈물 났다" ('편스토랑')

스포츠 많이본뉴스
1.

"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문인가

2.

두산 박찬호 오피셜, 안 뜨나 못 뜨나

3.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

4.

홍명보호 경사! 韓 역사상 최초 월드컵 2포트, 거의 다 왔다...23위 에콰도르, 캐나다와 0-0 무 '볼리비아-가나전 충격패 절대 금물'

5.

"난 이런 선수다." 일본 타자들에게 156km 강속구가 통할까. 곽빈 체코 이어 일본전도 선발[도쿄 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문인가

2.

두산 박찬호 오피셜, 안 뜨나 못 뜨나

3.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

4.

홍명보호 경사! 韓 역사상 최초 월드컵 2포트, 거의 다 왔다...23위 에콰도르, 캐나다와 0-0 무 '볼리비아-가나전 충격패 절대 금물'

5.

"난 이런 선수다." 일본 타자들에게 156km 강속구가 통할까. 곽빈 체코 이어 일본전도 선발[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.