디아스 활약에 배아픈 리버풀, 바이에른 선수 영입으로 복수?...FA되는 부활한 '특급 FW' 영입 '준비'→獨 1티어 "이미 문의까지 완료"

기사입력 2025-11-15 05:24


디아스 활약에 배아픈 리버풀, 바이에른 선수 영입으로 복수?...FA되는…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

디아스 활약에 배아픈 리버풀, 바이에른 선수 영입으로 복수?...FA되는…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]루이스 디아스가 바이에른 뮌헨에서 맹활약을 펼치는 모습이 배가 아팠나. 리버풀이 바이에른에서 부활한 세르쥬 그나브리 영입에 관심을 보이고 있다.

14일(한국시각) 독일 빌트의 토비 알트셰피와 크라스티안 폴크 기자는 '리버풀이 그나브리에 관해 문의했다'고 했다. 유벤투스 역시 그라브리에 관심을 갖고 있는 것으로 알려졌다.

그나브리는 올 시즌 완벽히 부활했다. 9경기에서 4골-3도움을 기록 중이다. 해리 케인, 디아스와 함께 바이에른의 공격을 책임지며, 초반 바이에른의 대질주를 이끄는 주역 중의 주역이다. 대반전이다. 당초만 하더라도 그나브리는 방출 대상자 였다. 급여 지출을 줄이려는 바이에른은 몇몇 선수들을 내보내기로 했고, 그 중 하나가 그나브리였다.

하지만 르로이 사네와 킹슬리 코망을 이적시킨 뱅상 콤파니 감독은 그나브리를 지키기로 했다. 그나브리는 딱 부러지는 활약으로 기대에 부응했다.

바이에른이 이같은 활약에 고무된 모습이다. 올 시즌을 끝으로 계약이 만료되는 그나브리와 재계약을 추진 중이다. 2년 재계약을 원하고 있다. 문제는 연봉이다. 바이에른은 현재 1700만유로를 받는 그나브리의 연봉을 깎길 원하고 있다.


디아스 활약에 배아픈 리버풀, 바이에른 선수 영입으로 복수?...FA되는…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

디아스 활약에 배아픈 리버풀, 바이에른 선수 영입으로 복수?...FA되는…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그나브리가 순순히 응할지 의문인 가운데, 벌써부터 빅클럽들이 줄을 선 모습이다. 리버풀이 그나브리를 FA로 영입하고 싶어한다. 리버풀은 모하메드 살라 대체자를 찾고 있다. 잉글랜드 프리미어리그 경험을 갖고 있는 그나브리가 적격이다. 그나브리는 아스널에서 뛰었다. 2선 전지역은 물론 스트라이커로도 뛸 수 있는 다재다능함을 지녔다.

공교롭게도 리버풀은 올 여름 디아스를 바이에른으로 보냈다. 디아스는 바이에른 이적 후 발롱도르급 활약을 펼치고 있다. 리버풀 입장에서는 제법 배가 아픈 상황인데, 공교롭게도 그나브리 영입전에 뛰어들었다. 리버풀은 본머스의 앙투안 세메뇨, 바이에른의 마이클 올리세 등을 원하고 있지만, 이적료가 들지 않는 그나브리가 더 매력적인 선수다.

리버풀 외에 유벤투스 역시 그나브리를 원한다. 유벤투스는 FA를 통해 여러차례 재미를 본 바 있다. 유벤투스는 공격수 영입이 시급한 상황. 하지만 돈싸움으로는 리버풀을 상대하기 어렵다. 14일 이탈리아의 가제타 델로 스포르트는 '유벤투스가 그라브리를 영입하고 싶어하지만, 리버풀과 경쟁이 불가능한 수준'이라고 했다.


그나브리는 2018년부터 바이에른 유니폼을 입고 독일 분데스리가, 유럽챔피언스리그, DFB포칼 등을 거머쥐었다. 2018~2019시즌에는 바이에른 올해의 선수에 선정되는 등 바이에른의 대표적인 선수 중 하나다. 그는 바이에른 통산 300경기 97골-56도움을 기록 중이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리♥이상순, 그림 같은 60억家...아늑한 거실 분위기에 '힐링'

2.

'美 명문대생' 윤후, 폭풍 벌크업...마동석급 팔뚝 '상남자 매력'

3.

'나혼산'에 레전드 출연...기안84 "어벤져스가 김밥집에 있는 듯"

4.

김연아, '결혼 3년차' 곧 2세 소식 들리나...♥고우림 "아기 너무 예뻐" ('편스토랑')

5.

JTBC 한민용 앵커, 쌍둥이 출산…“감자 2.9kg·도토리 2.93kg 모두 건강해”

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

3.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

4.

[현장속보]'인간승리 아이콘의 화려한 부활포' 우리가 알던 조규성이 돌아왔다

5.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

3.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

4.

[현장속보]'인간승리 아이콘의 화려한 부활포' 우리가 알던 조규성이 돌아왔다

5.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.