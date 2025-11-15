탈압박의 신! "이강인=외질+모드리치" 대표팀 활약까지 '프랑스 집중조명'…"자신감 완벽히 되찾았다"→LEE 완전한 부활

최종수정 2025-11-15 06:29

탈압박의 신! "이강인=외질+모드리치" 대표팀 활약까지 '프랑스 집중조명…
사진=쿠팡플레이 중계화면 캡처

[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)에서 자신감이 물오른 이강인이 한국 국가대표팀에서도 맹활약하고 있다. 프랑스 현지에서도 이강인이 볼리비아전에서 보여준 화려한 스킬을 칭찬했다.

프랑스 트리뷰나는 14일(한국시각) "이강인은 계속해서 자신의 가치를 증명하고 있다"라며 "시즌 초반부터 파리생제르망에서 인상적인 활약을 펼쳐온 그는 멈출 줄 모르는 모습이다"라고 전했다. 이어 "폭발적인 성장세에 한계가 보이지 않는다"라고 덧붙였다.


탈압박의 신! "이강인=외질+모드리치" 대표팀 활약까지 '프랑스 집중조명…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 이강인의 볼리비아전 활약에 대해서 언급했다.

한국 대표팀은 같은날 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와의 평가전에서 2대0으로 승리했다. 이강인은 오른쪽 측면 공격수로 선발 출전했다. 전반전 한 차례 위협적인 슈팅을 보여준 이강인은 후반전에 압도적인 탈압박 능력을 뽐냈다. 후반 5분 역습 상황에서 공을 잡은 이강인은 상대 선수 4명에게 둘러싸인 상태로 드리블하며 공을 지켜냈다. 동료 선수들이 상대 턴오버 상황임에도 상대진영으로 빠르게 전진하지 않으면서 역습으로 이어지지 못한 점이 아쉬웠다.


탈압박의 신! "이강인=외질+모드리치" 대표팀 활약까지 '프랑스 집중조명…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

탈압박의 신! "이강인=외질+모드리치" 대표팀 활약까지 '프랑스 집중조명…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
트리뷰나는 해당 장면을 소개하면서 이강인에 대한 칭찬을 아끼지 않았다.

매체는 "11월 A매치 기간 한국 대표팀에 소집된 이강인은 볼리비아와의 친선경기에서 완벽한 경기력을 뽐냈다"라며 "스스로에 대한 자신감을 완전히 되찾은 듯하며, 경기장에서 매우 능숙하게 적절한 해법을 제시했다"라고 했다. 이어 "의심의 여지 없이 완전한 부활의 단계에 있는 것으로 보인다"라고 덧붙였다.

팬들도 이강인의 활약에 긍정적인 반응을 쏟아냈다.

매체에 따르면 한 팬은 "이강인은 예술가다. 전성기 메수트 외질과 루카 모드리치를 섞어 놓은 것 같다"라며 "한국은 차세대 슈퍼스타를 찾았다"라고 평가했다.


탈압박의 신! "이강인=외질+모드리치" 대표팀 활약까지 '프랑스 집중조명…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

이강인은 현시점 PSG에서도 없어서는 안 될 선수로 분류된다. 지난 시즌 로테이션 자원으로 겉도는 모습이었지만, 이번 시즌 주전 선수들의 줄부상을 계기로 기회를 잡았다. 대부분의 경기에 출전하고 있으며 그때마다 좋은 활약을 보여주고 있다. 오른쪽 측면 공격수 또는 오른쪽 미드필더로 출전해 동료들에게 기회를 창출해 주는 데 주력하고 있다. 자신감을 되찾은 이강인은 한국팀에게도 호재다. 곧 다가올 2026 북중미 월드컵에서 한국 대표팀 에이스 이강인의 역할이 무엇보다 중요하기 때문이다. 이강인이 지금의 자신감과 기량을 월드컵까지 이어갈 수 있다면 우리 대표팀도 좋은 성적을 기대해 볼 수 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리♥이상순, 그림 같은 60억家...아늑한 거실 분위기에 '힐링'

2.

'美 명문대생' 윤후, 폭풍 벌크업...마동석급 팔뚝 '상남자 매력'

3.

'나혼산'에 레전드 출연...기안84 "어벤져스가 김밥집에 있는 듯"

4.

김연아, '결혼 3년차' 곧 2세 소식 들리나...♥고우림 "아기 너무 예뻐" ('편스토랑')

5.

JTBC 한민용 앵커, 쌍둥이 출산…“감자 2.9kg·도토리 2.93kg 모두 건강해”

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

3.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

4.

[현장속보]'인간승리 아이콘의 화려한 부활포' 우리가 알던 조규성이 돌아왔다

5.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

3.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

4.

[현장속보]'인간승리 아이콘의 화려한 부활포' 우리가 알던 조규성이 돌아왔다

5.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.