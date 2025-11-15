[공식발표] 손흥민 뜨자 매진! "역대급 관중 예상" 벤쿠버 환호, '메…

|
[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 티켓 파워는 상상을 초월한다.
사실 LAFC와 벤쿠버의 대결에서 매진이 될 것이라고는 예상하기 힘들었다. MLS의 인기가 조금씩 상승하고 있지만 벤쿠버는 BC 플레이스를 꽉 채우지 못하는 구단이다. 2025시즌 정규 리그 평균 관중은 약 2만명 정도였다. 제일 적을 때는 1만7천명 정도로 BC 플레이스는 예매가 어려운 구장이 아니었다. 플레이오프에 돌입해서도 매진되지 않았다. 서부 콘퍼런스 플레이오프 1라운드에서 FC 댈러스와 대결했을 때 관중은 약 3만2천명에 불과했다.
|
과연 손흥민의 티켓 파워가 리오넬 메시를 넘어설 수 있을까. 5만4500명을 채울 수 있는 BC플레이스는 이번 시즌에 딱 1번 매진될 뻔한 적이 있었다. 인터 마이애미와의 북중미카리브 축구 연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 홈경기에서 무려 53837명이 방문했다. 북중미에서 유럽챔피언스리그(UCL)와 같은 대회인 CONCACAF 챔피언스컵 준결승에 메시가 뜨자 구름관중이 몰렸다.
|
손흥민이 메시만한 티켓 파워를 보유했다는 게 증명되고 있는 되고 있는 서부 콘퍼런스 플레이오프 준결승이다.
|