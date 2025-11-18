"월드컵도 '탈트넘' 마법" 손흥민에 밀린 '기적', 'BBC' 독점! …

|
[스포츠조선 김성원 기자]아일랜드의 기적 드라마를 쓴 트로이 패럿(23·알크마르)이 눈물의 감회를 토로했다.
아일랜드는 2026년 북중미월드컵 유럽예선 조별리그 F조에서 포르투갈(승점 13)에 이어 2위(승점 10)를 차지해 플레이오프에 진출했다. 북중미월드컵 유럽예선에서는 12개 조 1위가 본선에 직행한다.
조 2위 12개국이 조 3위 이하 나라 중 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 성적 상위 4개국과 함께 다시 4개팀씩 4개 그룹으로 나뉘어 토너먼트 방식의 플레이오프를 치러 남은 4장의 북중미행 티켓 주인을 가린다.
그리고 "나는 원래 감정이 예민한 편이 아니다. 몇 년 만에 처음으로 울었다. 이런 감정은 처음 느껴본다"며 "전에도 골을 넣은 적은 있지만, 헝가리전만큼 의미 있는 골은 없었다. 우리나라는 실망스러운 성적을 많이 거두었고 팬들에게 응원할 만한 점을 많이 주지 못했다. 이번 경기는 기쁨의 눈물이었다"고 고백했다.
패럿은 토트넘 유스 출신이다. 2019년 토트넘 1군 계약에 성공했지만 해리 케인(바이에른 뮌헨), 손흥민(LA FC) 등 '대체불가 공격 듀오'에 밀려 설자리가 업섰다. 밀월, 입스위치 타운, MK 돈스, 프레스턴 노스 엔드, 엑셀시오르로 5번 연속 임대를 떠났다.
토트넘에선 2019~2020시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2경기를 포함 4경기 출전이 전부다. 터닝포인트는 지난해 7월이었다. 네덜란드 에레디비시 엑셀시오르에서 10골을 터트리며 가능성을 인정받은 그는 AZ알크마르로 완전 이적했다. 이적료 800만유로(약 135억원)에 불과했다.
알크마르는 '기회의 땅'이었다. 그는 2024~2025시즌 리그 14골을 포함해 20골을 폭발하며 커리어하이를 찍었다. 2025~2026시즌에도 리그 6골 포함 경기당 1골에 육박하는 13골(14경기)을 쏘며 절정의 골 감각을 이어가고 있다.
토트넘 시절 아픔도 이야기했다. 패럿은 "어젯밤 축하의 이유 중 하나는 지금까지 내 커리어가 그렇게 쉽지 않았다는 거다. 다른 곳으로 임대되면 위험을 감수해야 했다. 실패도 했고, 다시 일어섰다. 또 실패하고 다시 일어섰다. 다시 실패하지 않을 거라고 누가 장담할 수 있을까"라고 반문했다.
그는 이어 "어젯밤 힘든 여정이 분명 영향을 미쳤다고 생각한다. 네덜란드로 이적하면서 내가 필요한 존재라는 느낌이 들었고, 소중하게 여겨진다는 느낌을 받았다. 때로는 선수로서 그게 필요한 전부일 때도 있다"며 "나는 영국에서 뛰는 게 잘 되지 않았다는 걸 알고 있고, 당시에는 정말 자책했다"고 회상했다.
패럿은 마지막으로 "나는 이 일을 정말 좋아하고, 감사함을 느낀다. 그동안 한 번도 받지 못했던 스포트라이트를 받고 있다"고 미소지었다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com