"이변은 사치" '전차군단' 독일, A조 1위로 19회 연속 월드컵 본선…

[스포츠조선 김성원 기자]이변을 바라는 것이 사치다. '전차군단' 독일이 19회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다.
북중미월드컵 유럽예선에서는 12개 조 1위가 본선에 직행한다. 조 2위 12개국이 조 3위 이하 나라 중 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 성적 상위 4개국과 함께 다시 4개팀씩 4개 그룹으로 나뉘어 토너먼트 방식의 플레이오프(PO)를 치러 남은 4장의 북중미행 티켓 주인을 가린다.
승부의 추는 일찌감치 기울었다. 독일은 전반에는 4골을 쏟아부었다. 전반 18분 닉 볼테마데(뉴캐슬)의 선제골을 필두로 전반 29분에는 세르주 그나브리(바이에른 뮌헨)가 두 번째 골에 성공했다. 이어 르로이 사네(갈라타사라이)가 전반 36분과 전반 41분 멀티골을 작렬시켰다.
슬로바키아는 전반 21분 결정적인 동점 기회를 맞았다. 그러나 다비드 두리스(로젠보르그)의 오른발 슈팅을 올리버 바우만(호펜하임)이 몸을 날려 막아내며 추격 의지에 찬물을 끼얹었다. 슬로바키아는 이후 별다른 공세를 펼치지 못했다.
A조 2위를 차지한 슬로바키아(승점 12)는 PO에 진출했다. 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 본선 진출에 재도전한다. 이날 룩셈부르크를 1대0으로 꺾은 A조 3위 북아일랜드(승점 9)도 네이션스리그 성적으로 PO 티켓을 따냈다.
북아일랜드는 UNL 리그C 3조에서 1위를 차지했다. 1986년 멕시코 대회 이후 무려 40년 만의 월드컵 본선 진출 꿈이 열려있다.
'오렌지군단' 네덜란드는 G조 1위를 확정하면서 2회 연속 월드컵 본선 진출을 확정했다. 네덜란드는 이날 무승부만 거둬도 본선행을 확정짓는 유리한 상황에서 최하위 리투아니아를 4대0으로 잠재웠다. 네덜란드는 무패(6승2무·승점 20)로 예선을 마무리했다.
몰타를 3대2로 꺾은 폴란드(승점 17)는 2위로 PO행을 확정했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com