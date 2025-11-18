"이변은 사치" '전차군단' 독일, A조 1위로 19회 연속 월드컵 본선 진출…G조 1위 네덜란드, 북중미행 완성

기사입력 2025-11-18 10:17


"이변은 사치" '전차군단' 독일, A조 1위로 19회 연속 월드컵 본선…
AP 연합뉴스

"이변은 사치" '전차군단' 독일, A조 1위로 19회 연속 월드컵 본선…
AFP 연합뉴스

"이변은 사치" '전차군단' 독일, A조 1위로 19회 연속 월드컵 본선…
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]이변을 바라는 것이 사치다. '전차군단' 독일이 19회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다.

독일은 18일(이하 한국시각) 독일 라이프치히의 레드불 아레나에서 열린 슬로바키아와의 2026년 북중미월드컵 유럽예선 A조 최종전에서 6대0으로 대승했다. 조별리그의 출발은 암울했다. 1차전 원정에서 슬로바키아에 0대2로 패하며 '녹슨 전차군단'이라는 혹평을 받았다.

아픔은 한 경기로 족했다. 독일은 이후 5연승을 질주하며 승점 15점을 기록, 조 1위로 월드컵 본선 티켓을 손에 넣었다. 월드컵 통산 4회 우승(1954, 1974, 1990, 2014년)에 빛나는 독일은 1954년 스위스 대회부터 2026년 북중미 대회까지 19회 연속 월드컵 무대에 오른다.

북중미월드컵 유럽예선에서는 12개 조 1위가 본선에 직행한다. 조 2위 12개국이 조 3위 이하 나라 중 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 성적 상위 4개국과 함께 다시 4개팀씩 4개 그룹으로 나뉘어 토너먼트 방식의 플레이오프(PO)를 치러 남은 4장의 북중미행 티켓 주인을 가린다.

승부의 추는 일찌감치 기울었다. 독일은 전반에는 4골을 쏟아부었다. 전반 18분 닉 볼테마데(뉴캐슬)의 선제골을 필두로 전반 29분에는 세르주 그나브리(바이에른 뮌헨)가 두 번째 골에 성공했다. 이어 르로이 사네(갈라타사라이)가 전반 36분과 전반 41분 멀티골을 작렬시켰다.


"이변은 사치" '전차군단' 독일, A조 1위로 19회 연속 월드컵 본선…
EPA 연합뉴스

"이변은 사치" '전차군단' 독일, A조 1위로 19회 연속 월드컵 본선…
EPA 연합뉴스
독일은 후반 22분과 34분에는 라이프치히의 '듀오' 리들 바쿠와 아산 웨드라오고가 쐐기골을 터트렸다. 19세의 웨드라오고는 A매치 데뷔전에서 데뷔골을 터트리는 기쁨을 누렸다.

슬로바키아는 전반 21분 결정적인 동점 기회를 맞았다. 그러나 다비드 두리스(로젠보르그)의 오른발 슈팅을 올리버 바우만(호펜하임)이 몸을 날려 막아내며 추격 의지에 찬물을 끼얹었다. 슬로바키아는 이후 별다른 공세를 펼치지 못했다.

A조 2위를 차지한 슬로바키아(승점 12)는 PO에 진출했다. 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 본선 진출에 재도전한다. 이날 룩셈부르크를 1대0으로 꺾은 A조 3위 북아일랜드(승점 9)도 네이션스리그 성적으로 PO 티켓을 따냈다.


북아일랜드는 UNL 리그C 3조에서 1위를 차지했다. 1986년 멕시코 대회 이후 무려 40년 만의 월드컵 본선 진출 꿈이 열려있다.

'오렌지군단' 네덜란드는 G조 1위를 확정하면서 2회 연속 월드컵 본선 진출을 확정했다. 네덜란드는 이날 무승부만 거둬도 본선행을 확정짓는 유리한 상황에서 최하위 리투아니아를 4대0으로 잠재웠다. 네덜란드는 무패(6승2무·승점 20)로 예선을 마무리했다.

몰타를 3대2로 꺾은 폴란드(승점 17)는 2위로 PO행을 확정했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

5.

신동엽, '강호동·여배우 루머' 파묘…"일면식도 없다고 억울해하더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오늘 차단장과 만난다

2.

사람 좋은, 동네 삼촌 스타일인줄 알았더니...지옥에서 온 저승사자였다 "훈련량 부족해?" [원주 현장]

3.

28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위한 코치로 시작합니다"

4.

'1+1년 최대 80억', 하트는 왜 가격 크게 낮춰 SD 잔류 선택했나? 승부수, 로테이션 빈자리 많다

5.

FA 박해민 관심 '생각지도 못했던 팀' KT 말고 하나 더 있다! 그런데…

스포츠 많이본뉴스
1.

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오늘 차단장과 만난다

2.

사람 좋은, 동네 삼촌 스타일인줄 알았더니...지옥에서 온 저승사자였다 "훈련량 부족해?" [원주 현장]

3.

28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위한 코치로 시작합니다"

4.

'1+1년 최대 80억', 하트는 왜 가격 크게 낮춰 SD 잔류 선택했나? 승부수, 로테이션 빈자리 많다

5.

FA 박해민 관심 '생각지도 못했던 팀' KT 말고 하나 더 있다! 그런데…

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.