서울 이랜드, 팬 의견 듣는다! '2025시즌 홈경기 만족도 설문조사' …

[스포츠조선 박찬준 기자]'팬 프렌들리 클럽' 서울 이랜드 FC가 팬들의 생생한 목소리를 듣기 위해 '2025시즌 홈경기 만족도 설문조사'를 진행한다.
조사 항목은 경기장 환경 및 편의시설, 홈경기 이벤트, F&B(식음료), MD(굿즈), 티켓, 웹·앱 이용 경험 등으로 구성된다.
이를 통해 올 시즌 홈경기 운영 및 마케팅 활동 전반에 대한 팬 만족도와 개선 방향을 분석하고 2026시즌 사업 계획에 적극 반영할 예정이다.
한편, 서울 이랜드는 올해 경기장 환경 개선 등 혁신적인 마케팅을 통해 팬 경험을 강화하며 2회 연속 팬 프렌들리 클럽상을 수상했다.
최근에는 프로구단 최초로 무신사와 팝업스토어를 개최하는 등 다채로운 팬 프렌들리 활동에 힘입어 2025 3차 K리그2 팬 프렌들리 클럽상 후보 구단으로 선정됐다. 팬 투표는 18일 오전 10시부터 20일 자정까지 K리그 공식 어플리케이션 'Kick'에서 참여할 수 있다.
