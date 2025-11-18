서울 이랜드, 팬 의견 듣는다! '2025시즌 홈경기 만족도 설문조사' 실시

[스포츠조선 박찬준 기자]'팬 프렌들리 클럽' 서울 이랜드 FC가 팬들의 생생한 목소리를 듣기 위해 '2025시즌 홈경기 만족도 설문조사'를 진행한다.

이번 설문조사는 팬들이 느낀 경기장 방문 경험 전반에 대한 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 마련됐다. 올 시즌 서울 이랜드 홈경기장을 한 차례 이상 방문한 적 있는 팬들을 대상으로 하며 17일부터 25일까지 총 9일간 온라인으로 진행된다.

구단 공식 홈페이지 또는 앱(App) 내 '팬-이벤트' 카테고리에서 참여할 수 있으며 추첨을 통해 100명에게 CU 3천 원권 기프티콘이 제공된다.

조사 항목은 경기장 환경 및 편의시설, 홈경기 이벤트, F&B(식음료), MD(굿즈), 티켓, 웹·앱 이용 경험 등으로 구성된다.

이를 통해 올 시즌 홈경기 운영 및 마케팅 활동 전반에 대한 팬 만족도와 개선 방향을 분석하고 2026시즌 사업 계획에 적극 반영할 예정이다.

서울 이랜드 관계자는 "팬들과 함께 만들어가는 홈경기 문화를 조성하기 위해 이번 설문조사를 기획했다. 앞으로도 팬 경험을 최우선 가치로 삼아 더욱 만족도 높은 홈경기를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 서울 이랜드는 올해 경기장 환경 개선 등 혁신적인 마케팅을 통해 팬 경험을 강화하며 2회 연속 팬 프렌들리 클럽상을 수상했다.

최근에는 프로구단 최초로 무신사와 팝업스토어를 개최하는 등 다채로운 팬 프렌들리 활동에 힘입어 2025 3차 K리그2 팬 프렌들리 클럽상 후보 구단으로 선정됐다. 팬 투표는 18일 오전 10시부터 20일 자정까지 K리그 공식 어플리케이션 'Kick'에서 참여할 수 있다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

