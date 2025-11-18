"손흥민 프리킥골에 흐름 내줘" 볼리비아 감독, 일본은 칭찬일색 "브라질…

|
[스포츠조선 김대식 기자]볼리비아 감독은 한국전과 다르게 일본전에서는 완패를 인정했다.
볼리비아는 선제 실점 후 흔들렸지만 다시 정상적인 경기 운영을 유지하기 시작했다. 일본과 대등한 모습도 보여줬지만 결국 골 결정력 차이에서 양팀의 수준 차이가 드러났다.
골 결정력에서 앞선 건 일본이었다. 후반 26분 일본은 패스 플레이로 우측을 제대로 공략했다. 나카무라 케이토가 하프스페이스에서 공을 잡아서 문전으로 연결했고, 제대로 침투한 마치노 슈토가 마무리했다.
비에가스는 일본 축구를 연이어 칭찬했다. 그는 "압박의 빠른 속도와 강도에 주의하고 있었지만, 초반에 주도권을 빼앗겼다. 일본이 볼리비아의 빌드업에 훌륭하게 압박을 걸어왔다고 생각한다. 강도가 매우 높았고, 라인을 넘기는 플레이를 시도했지만 잘 되지 않았다. 일본이 수적 우위를 만들어냈다"며 일본과의 격차를 인정했다.
그는 "프리킥으로 실점한 뒤 흐름이 넘어가는 모습을 보면서 한국의 힘을 느낄 수 있었다. 전반전까지는 승부를 예측하기 힘들었지만, 프리킥 한 방으로 흐름이 넘어갔다. 전반적으로 우리 팀이 할 일을 잘 했다고 본다. 훨씬 더 강한 팀을 상대로 보여준 경기력은 다음 승부를 기대할 만했다"며 손흥민의 프리킥이 아니었다면 충분히 해볼만한 경기였다고 말한 바 있다.