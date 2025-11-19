佛 깜짝 극찬! "이강인은 언성 히어로"→박지성과 닮았다…LEE 여전히 …

|
|
[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 파리생제르망(PSG)의 '언성 히어로'로 주목받고 있다. 스포트라이트를 받지는 않지만, 팀을 위해 제 역할을 한다는 의미다. 과거 맨체스터 유나이티드에서 뛰던 박지성과 비슷한 역할을 소속팀에서 해주고 있다.
|
|
매체는 "이강인의 놀라운 멀티 능력 덕분에 엔리케의 시스템 안에서 수비형 미드필더, 윙어, 공격형 플레이메이커 등 다양한 포지션을 효율적으로 소화하고 있다"라며 "이강인은 이 전술적 구조에 완벽히 맞는 선수"라고 평가했다.
|
|
|
|
좋은 활약을 펼치면서 여전히 이강인이 과소평가되고 있다는 의견까지 나오고 있다. 미디어의 스포트라이트가 스타 선수들에게 집중되기 때문이다.
매체는 "이강인의 기여는 PSG의 팀 구조 전체를 떠받치는 핵심으로, 이름값 높은 스타들보다 더 큰 영향을 줄 때도 많다"라며 "만약 PSG가 끝이 보이지 않는 이 부상 악재를 극복하지 못한다면, 이강인은 그의 다재다능함과 능력 덕분에 이번 시즌 팀에서 중요한 선수들 중 하나가 될 것이 분명하다"라고 주장했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com