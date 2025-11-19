차범근→홍명보→박지성→손흥민까지 이어진 韓 역대급 대기록 조명...SON…

|
[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 축구 대표팀이 다시 한 번 월드컵 역사 속에서 특별한 위치를 입증했다.
아시아에서 순위에 포함된 나라는 한국이 유일했다. 북중미 월드컵 본선행을 포함해 대한민국은 현재까지 총 12회 월드컵 본선에 진출했다. 이는 단순히 아시아에서 많은 편이라는 수준을 넘어, 전 세계적으로도 최상위권에 위치한 기록이다. 스위스, 네덜란드, 미국, 스웨덴 등 전통적으로 축구의 강호로 평가받는 나라들과 어깨를 나란히 하고 있다. 이는 한국 축구의 꾸준한 성장세를 보여주는 대표적인 결과다.
한국은 종종 월드컵 본선행 위기를 겪기도 했지만 위기 때마다 쓰러지지 않았고, 11회 연속 본선 진출이라는 대업을 이어가고 있는 중이다. 한국의 월드컵 최초 진출은 1954년 스위스 월드컵이다. 이제 한국은 아시아의 대표 국가, 나아가 월드컵의 전통적 참가국으로 자리매김하게 했다. 옆나라 일본과 비교해보면 일본은 2026년 월드컵이 역대 8번째 월드컵이다. 한국과의 격차가 꽤 크다.
