행운, 또 행운! 토트넘 '레비식 가격 후려치기' 기회 등장...'英 특…

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 가격을 깎아서 뛰어난 재능을 데려올 기회를 잡을 수 있다.
영국의 컷오프사이드는 19일(한국시각) '코비 마이누가 맨유와의 계약 협상을 중단하고 이적 추진을 고려하고 있다'라고 보도했다.
컷오프사이드는 '코비 마이누는 이적을을 목표로 삼으면서 새 계약 협상을 보류했다. 후벵 아모림 체제에서 그는 입지가 줄어들며 미래가 심각하게 불확실해졌다. 그는 맨유를 떠나고 싶어하며, 더 많이 뛰기 위한 결심을 굳혔다. 마이누가 정말 떠날지 확신할 수는 없지만, 맨유가 그를 붙잡아 두기는 더 어려워진 것 같다'고 전했다.
영국의 풋볼인사이더도 '마이누는 1월 이적시장이 열리면 큰 관심을 받을 것으로 보인다. 그는 올 시즌 초반 리그 7경기에서 단 한 겨익도 선발로 뛰지 못했다. 그의 가치가 4000만 파운드 이하로 떨어질 가능성은 낮을 수 있다'고 언급했다.
로이터연합뉴스
마이누는 지난여름 이적시장 당시부터 이적 가능성에 관심이 쏠렸다. 이유는 재계약 협상이다. 구단과의 줄다리기가 좀처럼 답을 찾아가지 못하며 새 계약에 합의가 멀어졌다. 더 큰 문제는 출전 시간이었다. 아모림 감독은 스리백 기반의 전술을 활용하며, 중앙 미드필더 포지션에 두 명의 미드필더를 활용했다. 핵심 브루노 페르난데스가 한 자리를 차지했고, 나머지 한 자리는 공격보다 수비에 강점을 둔 카세미루와 마누엘 우가르테의 차지였다.
마이누의 활용이 점점 줄어들었다. 올 시즌 마이누는 리그 7경기 출전 시간 138분에 그쳤다. 경기당 20분도 소화하지 못했으며, 선발 출전도 없다. 2024~2025시즌 37경기를 소화했던 것과 대조적이다. 줄어든 출전 시간과 함께 잉글랜드 대표팀과도 멀어진 마이누는 결국 이적을 고민하는 상황에 놓였다.
AFP연합뉴스
시장에 나온다면 이적 관심은 적지 않을 가능성이 크다. 능력이 검증됐다. 2022년 처음 1군 무대에 발을 들인 이후 뚜렷한 성장세를 보여준 선수다. 나이에 어울리지 않은 완숙한 기량을 선보였다. 볼 간수, 탈압박, 전진, 침착성 모두 갖췄고, 번뜩이는 킥도 몇 차례 선보였다. 중원에서 활용도가 높은 자원이다.
토트넘 또한 그 틈을 노릴 팀 중 하나다. 이미 관심을 보인 바 있다. 지난여름 토트넘이 모건 깁스화이트 영입을 놓친 이후 마이누가 대체 후보로 거론됐었다. 문제는 당시 맨유가 재계약 협상을 진행하며 마이누의 이적을 허락하지 않았다. 토트넘으로서는 접촉했다는 소식까지 나왔지만, 제대로 협상도 시도해볼 수 없었다.
겨울에는 상황이 달라질 수 있다. 마이누가 적극적인 임대, 혹은 이적 의사를 내비친다면 맨유도 결단을 내려야 할 타이밍이다. 중원 보강 또한 토트넘의 주요 과제 중 하나다. 마이누가 시장에 등장한다면 토트넘이 다시 접촉에 나서며 대형 영입에 성공할지도 귀추가 주목된다.