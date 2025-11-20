스포츠토토 베트맨, LAFC 플레이오프 진출 기념 '손흥민 선수의 LA를…

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저가 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 진행중인 '손흥민 선수의 LA를 응원하라!' 프로모션을 오는 12월 6일까지 실시한다고 밝혔다.
이벤트는 두 가지 방식으로 진행된다. 먼저 OX퀴즈에 참여해 'LA를 연고지로 둔 손흥민 선수의 소속팀이 미국 MLS 플레이오프에 진출했다'는 문항에 정답을 맞히면, 참여자 전원에게 벳볼 100개가 증정된다.
두번째는 MLS 플레이오프 대상 상품권 구매 이벤트다. 이벤트 기간 동안 MLS 플레이오프 경기 관련 스포츠토토 상품을 1만원 이상 구매한 회원 중 추첨을 통해 1000명에게 벳머니 1만원권이 지급된다.
이번 프로모션을 통해 지급되는 벳머니는 실제 투표권 구매에만 사용할 수 있으며, 예치금 또는 현금으로 환전되지 않는다. 또 적립일로부터 7일 이내 사용하지 않을 경우 자동 소멸된다.
이번 프로모션과 관련한 자세한 내용은 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'의 이벤트 페이지를 참고하면 된다.
