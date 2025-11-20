스포츠토토 베트맨, LAFC 플레이오프 진출 기념 '손흥민 선수의 LA를 응원하라!' 프로모션 진행

기사입력 2025-11-20 11:02


스포츠토토 베트맨, LAFC 플레이오프 진출 기념 '손흥민 선수의 LA를…



서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저가 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 진행중인 '손흥민 선수의 LA를 응원하라!' 프로모션을 오는 12월 6일까지 실시한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 미국 메이저리그사커(MLS)에 진출한 손흥민의 플레이오프 진출을 축하함과 동시에, MLS를 대상으로 한 스포츠토토 상품을 팬들이 더욱 재미있게 즐길 수 있도록 기획된 행사다.

이벤트는 두 가지 방식으로 진행된다. 먼저 OX퀴즈에 참여해 'LA를 연고지로 둔 손흥민 선수의 소속팀이 미국 MLS 플레이오프에 진출했다'는 문항에 정답을 맞히면, 참여자 전원에게 벳볼 100개가 증정된다.

두번째는 MLS 플레이오프 대상 상품권 구매 이벤트다. 이벤트 기간 동안 MLS 플레이오프 경기 관련 스포츠토토 상품을 1만원 이상 구매한 회원 중 추첨을 통해 1000명에게 벳머니 1만원권이 지급된다.

이번 프로모션을 통해 지급되는 벳머니는 실제 투표권 구매에만 사용할 수 있으며, 예치금 또는 현금으로 환전되지 않는다. 또 적립일로부터 7일 이내 사용하지 않을 경우 자동 소멸된다.

한국스포츠레저 관계자는 "손흥민이 소속된 LAFC의 플레이오프 일정에 맞춰 팬들이 즐겁게 경기를 예측할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"라며 "간단한 퀴즈와 MLS 플레이오프 경기 대상 상품 구매만으로 혜택을 받을 수 있는 만큼 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

이번 프로모션과 관련한 자세한 내용은 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'의 이벤트 페이지를 참고하면 된다.


스포츠토토 베트맨, LAFC 플레이오프 진출 기념 '손흥민 선수의 LA를…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

2.

'빅마마' 이혜정, 응급실 실려 갔다가 중환자실行 "죽다 살았다"

3.

강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, 女 멀리한다"

4.

하원미, '재산 1900억' ♥추신수와 살지만 "도우미 없다, 김장도 직접해"

5.

또 터진 '미우새' 진정성 논란…김민종 이어 이용대까지 '논란 직격'[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100억, 미국행 취소

2.

손흥민 또 당신입니까, EPL 역사에 SON은 지울 수 없다, 레전드 기록 전문가 '아시아 역사상 최고의 도우미'

3.

"난 청소부가 아니야!" 포체티노 美감독,우루과이 5대1대승후 극대노→기자 '주전이 누구?' 질문에 大폭발

4.

"밥 잘 먹고 힘내라" 요미우리 구단주가 팀 떠나는 4번 타자 응원, 팀에 대한 헌신이 ML로 가는 문을 열었다[민창기의 일본야구]

5.

넷플릭스, 야구 생중계 뛰어들었다! MLB와 3년간 중계권 계약 체결

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100억, 미국행 취소

2.

손흥민 또 당신입니까, EPL 역사에 SON은 지울 수 없다, 레전드 기록 전문가 '아시아 역사상 최고의 도우미'

3.

"난 청소부가 아니야!" 포체티노 美감독,우루과이 5대1대승후 극대노→기자 '주전이 누구?' 질문에 大폭발

4.

"밥 잘 먹고 힘내라" 요미우리 구단주가 팀 떠나는 4번 타자 응원, 팀에 대한 헌신이 ML로 가는 문을 열었다[민창기의 일본야구]

5.

넷플릭스, 야구 생중계 뛰어들었다! MLB와 3년간 중계권 계약 체결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.