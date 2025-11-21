美 깜짝 예측! '역사적 포트2 확보' 홍명보호 토너먼트 진출 청신호? …

18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 경기 종료 후 손흥민이 팬들에게 인사를 건네고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 승리한 대한민국 선수들이 기뻐하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
[스포츠조선 이현석 기자]어느 정도 수준의 조 편성이면 홍명보호의 2026년 북중미월드컵 여정에 청신호를 킬 수 있을까.
미국의 스포츠일러스트레이티드는 21일(한국시각) 2026년 북중미월드컵 모의 추첨 진행 결과를 공유했다.
월드컵이 다가오고 있다. 2026년 북중미월드컵은 기존 32개국 참가에서 48개국으로 늘어난 첫 대회다. 42개 자리는 모두 정해졌다. 월드컵 본선 티켓을 거머쥘 6개팀을 가리기 위한 플레이오프만을 남겨뒀다. 조추첨은 12월 6일 미국 워싱턴 DC의 케네디센터에서 진행될 예정이다.
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
11월 랭킹을 통해 월드컵 조추첨이 진행된다. 4개국이 한 조에 편성되어 12개조를 구성한다. 랭킹을 기준으로 4개의 포트가 나뉘었다. 개최국인 미국(14위), 멕시코(15위), 캐나다(27위)는 포트1에 자리하며, FIFA 랭킹 1~9위인 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일이 1번 포트에 들어간다.
2번 포트도 FIFA 랭킹으로 줄이 세워진다. '포트2'에는 크로아티아(10위), 모로코(11위), 콜롬비아(13위), 우루과이(16위), 스위스(17위), 일본(18위), 세네갈(19위), 이란(20위), 대한민국, 에콰도르(23위), 오스트리아(24위), 호주(26위)가 배정된다. 대한민국보다 FIFA 랭킹이 높은 이탈리아(12위), 덴마크(21위)는 북중미 직행 티켓을 거머쥐지 못했다. 한국은 역대 최초로 월드컵 조 추첨에서 포트2에 안착했다.
3번 포트에는 노르웨이(29위), 파나마(30위), 이집트(34위), 알제리(35위), 스코틀랜드(36위), 파라과이(39위), 튀니지(40위), 코트디부아르(42위), 우즈베키스탄(50위), 카타르(51위), 사우디아라비아(60위), 남아프리카공화국(61위)이 포진한다. 요르단(66위), 카보베르데(68), 가나(72위), 퀴라소(82위), 아이티(84위), 뉴질랜드(86위)와 PO를 통해 월드컵 진출할 팀들이 4번 포트에 위치할 것으로 전망된다.
대부분의 국가의 자리가 정해진 상황에서 조추첨에 대한 예상이 화제다. 스포츠일러스트레이티드는 '월드컵 조추첨은 케네디 세슌【 열리지만, 아직 참가팀이 모두 확정되지 않았다. 42개 팀만 본선행을 확정했다. 나머지 6팀은 플레이오프를 통해 정해진다. 그럼에도 감독, 선수 팬들은 이미 향후 여정을 위해 시뮬레이션을 진행 중이다'라고 전했다.
한국도 빠지지 않았다. 스포츠일러스트레티드의 예상 조추첨에서 한국은 포트1에서 스페인, 포트3에서 튀르키예, 포트4에서 퀴라소와 한 조를 구성했다. 토너먼트를 고려하면 충분히 긍정적일 수 있는 조 추첨이다. 스포츠일러스트레이티드는 '스페인은 이 조에서 손쉽게 16강으로 향할 수 있을 것이다. 한국과 튀르키예는 대회에서 주목할 만한 팀이다. 퀴라소는 월드컵에 출전하는 국가 중 인구가 가장 적은 나라로, 세계를 놀래킬 것을 기대한다'고 설명했다.
북중미월드컵 조별리그에서는 각 조 1, 2위(총 24개팀)와 3위 중 상위 8개팀이 32강에 오르기에, 3위 이상을 차지하기 위해선 1승 제물의 존재가 중요하다. FIFA랭킹 82위의 퀴라소 전력을 생각하면 한국으로서는 최소 1승을 기대해볼 수 있다. 또한 비슷한 전력의 튀르키예를 상대로 기대 이상의 성적 또한 노려볼 수 있다.
월드컵 조추첨이 다가오며 벌써부터 열기가 뜨거워지고 있다. 모든 축구팬의 시선은 이미 12월 6일 조추첨에서 각 나라의 운명으로 향하고 있다.