안 끝났다, 9위 경쟁도 최종 라운드로! 울산, '프리드욘슨-최경록 득점…

|
|
|
[스포츠조선 이현석 기자]울산 HD가 승리를 챙기지 못하며 9위 경쟁을 최종라운드까지 이어간다.
이정효 광주 감독은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 투톱에 프리드욘슨과 헤이스, 중원은 안혁주, 유제호, 주세종, 신창무가 구축했다. 포백은 심상민, 진시우, 변준수, 조성권이 자리했다. 골문은 김경민이 지켰다.
노상래 울산 감독대행은 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 루빅손 허율 윤재석, 중원은 정우영, 백인우, 김민혁이 자리했다. 수비진은 조현택, 정승현, 김영권, 윤종규가 구성했고, 골키퍼 장갑은 조현우가 꼈다.
|
|
광주의 공세는 계속해서 이어졌다. 전반 15분 박스 정면에서 패스를 받은 헤이스가 빠르게 수비 사이에서 돌아섰다. 헤이스는 골문 먼 쪽을 정확하게 노리며 슈팅을 시도해 골문을 갈랐다. 하지만 공을 받는 상황에서 헤이스의 위치가 울산 수비보다 한 발 앞서 있는 것이 확인됐고, 부심이 오프사이드로 기를 들어올리며 득점이 인정되지는 못했다.
뺏긴 분위기를 가져와야 하는 울산이었다. 선택한 해결책은 베테랑 투입이었다. 이른 시점에 교체를 감행했다. 전반 17분 백인우와 윤재석을 빼고 이청용과 엄원상을 투입해 공격을 강화했다.
그럼에도 공격의 주도권은 여전히 광주였다. 후반 20분 신창무가 박스 정면에서 수비 사이를 돌파해 슈팅까지 가져가려고 했으나, 울산의 육탄 방어에 막혔다. 울산은 엄원상의 속도를 활용했다. 전반 21분 광주 수비 뒷공간으로 향하는 엄원상을 향해 롱패스가 전달됐고, 엄원상이 크로스로 마무리했으나, 공은 김경민에게 안겼다.
울산도 조금씩 기지개를 폈다. 공격에서 엄원상의 활약이 돋보였다. 엄원상은 전반 27분 직접 박스 우측을 흔들고 들어가, 이청용에게 패스를 전달했다. 이청용의 슈팅은 수비를 맞고 윗그물을 건드렸다. 전반 42분에는 박스 중앙에서 패스를 받은 허율이 바이시클킥을 시도하려고 했지만, 수비 견제에 제대로 임팩트 되지 못했다. 전반 추가시간에는 정승현의 중거리 슛이 조금 높게 뜨며 아쉬움을 삼켰다.
전반은 광주의 1-0 리드로 마무리됐다.
|
|
울산은 수비 라인을 올리고 중원부터 강하게 압박하며 광주를 공략하고자 했다. 반면 광주는 울산의 압박 체계를 뚫어내고 역습을 노렸다. 프리드욘슨의 높이를 활용한 공격도 적극적으로 시도했다.
광주가 역습으로 기회를 잡았다. 후반 17분 역습 상황에서 헤이스 전달한 패스를 받은 신창무가 시도한 중거리 슛이 수비에 막혔다. 울산도 루빅손과 이청용이 상대 수비를 흔들었다. 후반 19분 이청용의 패스를 받은 루빅손의 크로스가 반대편에 자리한 허율을 노렸으나 공은 발끝에 닿지 못했다.
울산의 공세가 이어졌다. 후반 23분 엄원상이 우측을 뚫고 올린 크로스를 허율이 헤더 패스를 통해 중앙으로 전달했다. 정우영이 이를 마무리했지만, 슈팅은 수비에 걸렸다. 추격을 원하는 울산은 비장의 수를 꺼냈다. 후반 25분 허율을 빼고 말컹을 넣었다.
하지만 광주가 추가골을 터트리며 격차를 벌렸다. 후반 30분 박인혁의 중거리 슛이 골대를 맞고 튀어나오자, 이를 좌측에서 재차 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도한 최경록이 밀어넣으며 추가골을 성공시켰다.
결국 경기는 광주의 2대0 승리로 마무리됐다.
|
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com