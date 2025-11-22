'집에서 문콕→새끼발가락 골절' 황당 부상으로 복귀 연기된 에이스→첼시의…

첼시는 최근 비보를 전해들었다. 핵심 공격수 콜 파머가 다시 부상으로 쓰러졌다. 22일(한국시각) 영국 BBC는 '파머가 19일 밤 집에서 문에 발가락이 부딪혀 골절됐다'며 '몇주 간 경기에 나서지 못할 것으로 보인다'고 했다.
말그대로 황당한 소식이었다. 파머는 9월21일 맨유와의 경기에서 부상으로 쓰러졌다. 사타구니 부상이었다. 2개월간 부상 치료에 전념한 파머는 이번주 팀 훈련 합류를 앞두고 있었다. 하지만 문에 발가락이 골절되는 불운을 겪었다. 왼발 새끼 발가락이라 충격은 더욱 컸다.
이번 부상으로 파머는 22일 번리전에 이어 26일 바르셀로나와의 유럽챔피언스리그, 다음 달 1일 아스널전까지 줄줄이 결장할 전망이다. 중요한 경기인만큼, 첼시 입장에서는 타격이 클 수 밖에 없다.
엔조 마레스카 첼시 감독은 "안타깝게도 집에서 발가락을 다치는 사고가 났다"면서 "큰 부상은 아니지만, 다음 주 안에는 복귀하지 못할 것 같다"고 했다. 이어 "나는 밤에 여러 번 깨어난다. 머리, 다리, 온몸을 부딪치면서"라면서 "흔히 일어날 수 있는 일"이라고 했다.
첼시는 파머의 조기 복귀를 위해 팔을 걷어붙였다. 22일 영국 텔레그래프에 따르면, 파머를 위핸 특수 축구화를 개조했다. 텔레그래프는 '파머의 왼쪽 새끼발가락을 감싸기 위해 쿠션을 삽입한 축구화를 제작해, 훈련장에서 테스트를 할 예정'이라며 '파머가 이를 잘 적응할 경우, 곧바로 훈련에 복귀시킬 예정'이라고 했다.
이어 '첼시가 원하는데로 풀릴 경우, 파머는 12월3일 리즈전이나 6일 본머스전에 나설 수 있을 전망'이라고 했다.
파머는 설명이 필요없는 첼시의 에이스다. 2023년 9월 맨시티에서 이적한 파머는 첼시로 첫 시즌 EPL 34경기에서 22골-11도움을 올리며 팀의 에이스로 떠올랐다. 지난 시즌에도 EPL 37경기에 나서 15골-8도움을 기록했다. 파머는 2023~2024시즌 잉글랜드 올해의 남자 선수, 2025년 클럽월드컵 골든볼, 2025년 FIFPRO 월드 베스트11 등을 거머쥐며 세계 최고의 선수 반열에 올라섰다.
첼시는 현재 파머 부재에도 8승1무2패를 기록하며 3위를 달리고 있다. 파머 복귀와 함께 우승 경쟁에 속도를 내려고 했지만, 뜻하지 않은 불운에 발목이 잡혔다. 일단 첼시는 특수 축구화에 기대를 걸고 있다.